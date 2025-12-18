Homey bietet seine Smarthome-Software zum Selbst-Hosten an

Die Betreiber der Smarthome-Plattform Homey bieten jetzt auch die Möglichkeit an, ihre Software auf einem eigenen Server zu betreiben. Der Homey Self-Hosted Server lässt sich auf eigener Hardware installieren, dabei werden vom Raspberry Pi über NAS-Geräte bis zum Mac die unterschiedlichsten Plattformen unterstützt.

Das neue Angebot richtet sich vor allem an technisch versierte Nutzer, die ihr Smart Home unabhängig von spezieller Herstellerhardware betreiben möchten. Ein in Eigenregie betriebener Homey-Server ist der Ankündigung zufolge in der Lage, Geräte im lokalen Netzwerk, Cloud-Dienste und auch Matter-kompatible Produkte direkt miteinander zu verbinden, ohne dass hierfür zusätzliche Homey-Hardware erforderlich ist. Für die Integration von Thread-Geräten werde lediglich ein Thread Border Router im Netzwerk benötigt. Auf lokaler Ebene lassen sich zudem Standards wie Modbus-TCP oder KNX-IP integrieren.

Weitere Funkstandards als Hardware-Erweiterung

Wer darüber hinaus Funkstandards wie Zigbee, Z-Wave, Bluetooth LE oder 433 MHz in seinem Homey-Setup nutzen will, kann diese Funktionalität durch die Integration der zum Preis von 69 Euro erhältlichen Homey Bridge ergänzen. Auf diesem Weg sind dann auch Gerätesteuerungen über Infrarot möglich.

Vom Leistungsumfang ist der Self-Hosted Server von Homey ansonsten mit dem Homey Pro identisch. Nutzer haben die Möglichkeit, damit in großer Anzahl unterschiedliche Smarthome-Geräte zu verwalten, Automatisierungen zu erstellen, Energieverbräuche auszuwerten und eigene Dashboards anzulegen.

Im Abo oder als Einmalkauf

Der Homey-Server zum Selbst-Hosten lässt sich einen Monat lang kostenlos ausprobieren. Anschließend fallen entweder monatliche Gebühren in Höhe von 4,99 Euro oder 149 Euro für den Kauf einer Dauerlizenz an. Als unterstützte Plattformen werden Raspberry Pi, Linux, macOS, Windows, Docker, Proxmox, TrueNAS, QNAP, Synology und Unraid genannt.