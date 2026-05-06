Nachtflug nach L.A.: Apple zeigt Trailer zu Travoltas Regiedebüt

Apple hat den offiziellen Trailer zu „Nachtflug nach L.A.“ veröffentlicht. Der Apple-Original-Film trägt im Original den Titel „Propeller One-Way Night Coach“ und ist ein sehr persönliches Projekt von John Travolta. Der Schauspieler übernimmt hier nicht nur eine Rolle hinter dem Mikrofon, sondern fungiert auch als Drehbuchautor, Regisseur und Produzent.

Für Travolta ist „Nachtflug nach L.A.“ zugleich das Regiedebüt. Der Film spielt im Goldenen Zeitalter der Luftfahrt und erzählt von dem jungen Flugzeugfan Jeff, gespielt von Newcomer Clark Shotwell. Gemeinsam mit seiner Mutter, dargestellt von Kelly Eviston-Quinnett, begibt er sich auf eine Reise quer durch die USA bis nach Hollywood.

Apple TV bleibt dem Fliegen treu

Was zunächst wie ein normaler Flug beginnt, entwickelt sich für Jeff zu einer prägenden Reise. Zwischen Flugzeugmahlzeiten, Zwischenstopps, schillernden Passagieren und einem Blick in die First Class soll der Film vor allem die Faszination des Fliegens aus der Perspektive eines Kindes einfangen. Bereits im Trailer setzt man dabei auf warme Bilder, nostalgische Ausstattung und eine Zeit, in der Flugreisen noch stärker als Ereignis inszeniert wurden.



Für Apple TV ist das Thema Luftfahrt kein völliges Neuland. Mit „Hijack“ hat der Dienst bereits eine Thriller-Serie rund um eine Flugzeugentführung im Programm. „Masters of the Air“ widmete sich wiederum den Bomberbesatzungen des Zweiten Weltkriegs, begleitet von der Dokumentation „The Bloody Hundredth“. „Nachtflug nach L.A.“ schlägt nun einen deutlich sanfteren Ton an und blickt weniger auf Gefahr als auf Staunen, Aufbruch und die Magie des Reisens.

Zum Cast gehören neben Clark Shotwell und Kelly Eviston-Quinnett auch Ella Bleu Travolta und Olga Hoffmann als Flugbegleiterinnen

Vor dem Streamingstart feiert der Film seine Weltpremiere bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes. Auf Apple TV ist „Nachtflug nach L.A.“ dann ab Freitag, dem 29. Mai, weltweit verfügbar.

