ifun.de — Apple News seit 2001. 46 222 Artikel

Goldenen Zeitalter der Luftfahrt

Nachtflug nach L.A.: Apple zeigt Trailer zu Travoltas Regiedebüt
Artikel auf Mastodon teilen.
1 Kommentar 1

Apple hat den offiziellen Trailer zu „Nachtflug nach L.A.“ veröffentlicht. Der Apple-Original-Film trägt im Original den Titel „Propeller One-Way Night Coach“ und ist ein sehr persönliches Projekt von John Travolta. Der Schauspieler übernimmt hier nicht nur eine Rolle hinter dem Mikrofon, sondern fungiert auch als Drehbuchautor, Regisseur und Produzent.

Für Travolta ist „Nachtflug nach L.A.“ zugleich das Regiedebüt. Der Film spielt im Goldenen Zeitalter der Luftfahrt und erzählt von dem jungen Flugzeugfan Jeff, gespielt von Newcomer Clark Shotwell. Gemeinsam mit seiner Mutter, dargestellt von Kelly Eviston-Quinnett, begibt er sich auf eine Reise quer durch die USA bis nach Hollywood.

Apple TV bleibt dem Fliegen treu

Was zunächst wie ein normaler Flug beginnt, entwickelt sich für Jeff zu einer prägenden Reise. Zwischen Flugzeugmahlzeiten, Zwischenstopps, schillernden Passagieren und einem Blick in die First Class soll der Film vor allem die Faszination des Fliegens aus der Perspektive eines Kindes einfangen. Bereits im Trailer setzt man dabei auf warme Bilder, nostalgische Ausstattung und eine Zeit, in der Flugreisen noch stärker als Ereignis inszeniert wurden.

Für Apple TV ist das Thema Luftfahrt kein völliges Neuland. Mit „Hijack“ hat der Dienst bereits eine Thriller-Serie rund um eine Flugzeugentführung im Programm. „Masters of the Air“ widmete sich wiederum den Bomberbesatzungen des Zweiten Weltkriegs, begleitet von der Dokumentation „The Bloody Hundredth“. „Nachtflug nach L.A.“ schlägt nun einen deutlich sanfteren Ton an und blickt weniger auf Gefahr als auf Staunen, Aufbruch und die Magie des Reisens.

Zum Cast gehören neben Clark Shotwell und Kelly Eviston-Quinnett auch Ella Bleu Travolta und Olga Hoffmann als Flugbegleiterinnen

Vor dem Streamingstart feiert der Film seine Weltpremiere bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes. Auf Apple TV ist „Nachtflug nach L.A.“ dann ab Freitag, dem 29. Mai, weltweit verfügbar.

Produkthinweis
Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi + Ethernet mit 128 GB Speicher (3. Generation) 169,99 EUR 189,00 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
06. Mai 2026 um 20:44 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 46.222 weitere hätten wir noch.
    1 Kommentar bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46222 Artikel in den vergangenen 8961 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven