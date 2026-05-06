Google Suche: KI-Übersichten bekommen bessere Quellenangaben

Google überarbeitet die Darstellung von KI-Antworten in der Suche. Nutzer sollen künftig leichter erkennen, welche Webseiten, Medienangebote oder Community-Beiträge hinter den automatisch erstellten Zusammenfassungen stehen. Die Änderungen betreffen sowohl den KI-Modus als auch die per KI erstellten Übersichten.

Damit reagiert Google auf eine zentrale Kritik an generativer Suche: Wenn eine KI-Antwort die wichtigsten Informationen bereits zusammenfasst, bleibt für die ursprünglichen Quellen oft weniger Sichtbarkeit. Google verspricht nun, Links stärker in die Antworten einzubauen und weiterführende Inhalte besser hervorzuheben.

Links direkt an der passenden Stelle

Eine der wichtigsten Änderungen betrifft Inline-Links. Diese sollen künftig häufiger direkt an der passenden Stelle innerhalb einer KI-Antwort erscheinen. Wer etwa eine Reise plant oder sich zu einem bestimmten Thema einliest, soll Links zu passenden Quellen nicht erst gesammelt am Ende finden, sondern direkt neben dem jeweiligen Abschnitt.



Zusätzlich will Google unter vielen KI-Antworten Vorschläge für weiterführende Inhalte anzeigen. Auch bezahlte Medienabos sollen besser eingebunden werden. Wer ein Abo auf einer unterstützen Website hat und dort angemeldet ist, soll zukünftig im KI-Modus und in den KI-Übersichten schneller erkennen, welche Bezahlinhalte freigeschaltet sind.

Neu ist außerdem die stärkere Einbindung von Community-Inhalten. Bei passenden Suchanfragen sollen KI-Antworten nun auch öffentliche Diskussionen, soziale Medien oder andere Quellen aus erster Hand berücksichtigen. Es bleibt abzuwarten, wie gut die KI unpassende oder gänzlich falsche Antworten herausfiltern kann.

Auf dem Desktop kommt eine weitere Komfortfunktion hinzu: Wer mit der Maus über einen Inline-Link fährt, soll eine Vorschau mit Informationen zur verlinkten Webseite sehen. So lässt sich besser einschätzen, wohin ein Link führt, bevor man ihn öffnet.

Für Nutzer könnten die Änderungen die KI-Suche nachvollziehbarer machen. Für Webseitenbetreiber bleibt dennoch die entscheidende Frage, ob prominentere Links am Ende auch tatsächlich mehr Besucher auf die Seiten zurückbringen.