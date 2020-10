Nachrichtenkommentar: Jon Stewart kommt zu Apple TV+

Der amerikanische Satiriker, Moderator, Produzent und ehemalige Gastgeber der „Daily Show“, Jon Stewart, wird nach längerer Auszeit wieder auf die Mattscheibe zurückkehren. Allerdings nicht zum US-Sender CBS, sondern in Apples Video-Streaming-Dienst Apple TV+.

Vor allem bekannt als Host der Daily Show

Dies meldet der Branchen-Fachdienst The Hollywood Reporter und reißt Stewarts neues Betätigungsfeld kurz an: Geplant ist ein regelmäßiger Nachrichtenkommentar, der Stewart zurück in seiner Paraderolle platzieren würde. Apple könnte sich daran versuchen, eine mit dem HBO-Format „Last Week Tonight with John Oliver“ vergleichbare Sendung zu etablieren.

Schon jetzt seien für Jon Stewarts neue Show – ein Titel steht aktuell noch nicht fest – mehrere Staffeln geplant, die den 20-fachen Emmy-Gewinner wieder einen „festen Sendeplatz“ zuweisen sollen. Unklar ist, mit welcher Regelmäßigkeit die neue Sendung ausgestrahlt werden wird. Apples „The Oprah Conversation“ fiel zuletzt durch einen eher durchwachsenen Release-Zeitplan auf, der einzelnen Folgen im Wochenabstand, andere hingegen jedoch mit fast einem Monat Verzug ausspielte.

Neben seinem neuen Nachrichtenkommentar wird Stewart auch als Produzent mit Apple zusammenarbeiten. Wie The Hollywood Reporter anführt, habe Stewart einen sogenannten First-Look-Deal mit Apple gezeichnet, der dem iPhone-Konzern das Recht zugesteht alle Produktionen des von Stewart geführten „Busboy Productions“-Studios in Augenschein zu nehmen und deren Exklusivrechte bei Interesse als erstes zu erwerben.

Die bevorstehende TV-Rückkehr des politisch engagierten Moderators würde das seit seinem Rückzug aus der „Daily Show“ 2015 bestehende Sabbatical Stewarts beenden und dürfte nicht nur von US-Nutzern des Streaming-Dienstes mit Spannung erwartet werden.

Jonathan Stuart Leibowitz, wie der Moderator mit vollem Namen heißt, ist 57 Jahre alt und lebt in New York City uns.