Nach Netflix: Apple produziert nächsten Film mit Scorsese und De Niro

Die Netflix-Produktion „The Irishman“ mit Robert De Niro, Al Pacino und Joe Pesci habt ihr gesehen? Der Video-Streaming-Dienst Netflix soll für das von Martin Scorsese geschaffene, ruhige Epos über das organisierte Verbrechen im Nachkriegsamerika rund 300 Millionen Dollar springen haben lassen – etwa $105 Mio. für die Rechte und $200 Millionen für die Produktion.

„The Irishman“ ging noch an Netflix

Zahlen, die Apple locker stemmen kann. Und so scheint sich Cupertino jetzt die nächste Produktion des 77-jährigen New Yorker Regisseurs gesichert zu haben. Wie der Fachdienst Hollywood Reporter meldet, soll sich Apple in einem Bieterwettstreit durchgesetzt haben Scorseses nächstes Werk, „Killers of the Flower Moon“, zusammen mit Paramount zu produzieren.

Apple wird den Film mit Leonardo DiCaprio vorerst mit 150 Millionen Dollar mitfinanzieren und hat damit sowohl MGM als auch Netflix überboten, die ebenfalls interessiert gewesen sein sollen.