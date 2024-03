Solar und Stromspeicher: Zendure, Jackery und EcoFlow mit Osteraktionen

Die Zugkraft, die der Onlinehändler Amazon mit seinen Oster-Angeboten entwickelt, ist beeindruckend. So gut wie alle namhaften Anbieter von Powerstations, Stromspeicher- und Solar-Lösungen haben ihrerseits zeitgleich zum Verkaufs-Event bei Amazon eigene Frühjahrs- und Osteraktionen in den Ring geschoben, in deren Rahmen sogar Neuheiten mit signifikanten Preisnachlässen angeboten werden.

Osterangebote bei Zendure

Besonders erwähnenswert ist etwa der erst vor wenigen Wochen neu vorgestellte Balkonspeicher AIO 2400 von Zendure. Statt für 1.799 Euro ist dieser noch bis Ende des Monats für nur noch 1.343 Euro erhältlich.

Zendure AIO 2400: Eleganter All-in-One Speicher

Noch preiswerter ist die SolarFlow-Lösung des Anbieters, bei der die Akkus, PVHub und Wechselrichter noch einzeln miteinander verkabelt und nicht ganz so elegant in einer Einheit kombiniert werden wie beim AIO 2400. SolarFlow gibt es mit Akku und PVHub bereits für 799 Euro statt für 1.427 Euro.

Frühlingsrabatte bei Jackery

Jackery begleitet die Oster-Angebote Amazons vom 20. bis einschließlich 25. März mit starken Preissenkungen im hauseigenen Amazon-Shop. Highlight hier: die Mini-Powerstation Explorer 100 Plus.

Diese richtet sich an Reisende, die ihre mobile Energiequelle mit ins Flugzeug nehmen wollen. Der Explorer 100 Plus ist erstmals mit einem Preisnachlass von 15 Prozent für lediglich 127 Euro erhältlich.

Das kleinste Modell des Anbieters liefert eine Kapazität von 99 Wattstunden und einer Leistung von 128 Watt und kann gleichzeitig bis zu drei Geräte über einen USB-A und zwei USB-C Ports versorgen.

Frühlingsangebote bei EcoFlow

Auch EcoFlow hat zahlreiche Produkte im eigenen Amazon-Shop reduziert und bietet diese bis zum 1. April zu den jetzt aktiven Sonderpreisen an.

Anwender, die ihr Balkonkraftwerk noch rechtzeitig vor dem Sommer installieren möchten, haben jetzt die Möglichkeit, die DELTA Pro für 2.799 Euro zu erwerben – im Vergleich zum ursprünglichen Preis von 3.099 Euro. Ein kostenloser PowerStream-Mikrowechselrichter inklusive.

Als mobiles Bundle ganz attraktiv: Die DELTA 2, ein PowerStream und zwei 400-W-Solarmodule zum Preis von 1.474 Euro – eine Ersparnis von 420 Euro gegenüber dem regulären Preis. Der einfache DELTA 2 kostet aktuell nur 899 Euro statt 999 Euro.