Nach Gratisjahr über PayPal: Perplexity begrenzt Nutzungskontingente

Nutzer der KI-Suchmaschine Perplexity berichten seit einigen Tagen über unerwartet schnell erreichte Nutzungslimits. Nach Angaben betroffener Anwender werden die wöchentlichen Kontingente für den Einsatz leistungsfähiger KI-Modelle inzwischen deutlich früher ausgeschöpft als bislang.

Das Unternehmen hat die Änderungen inzwischen bestätigt und begründet diese mit Missbrauch rund um Werbeaktionen und Gutscheincodes.

Für deutsche Nutzer ist die Entwicklung besonders interessant, da Perplexity im vergangenen Jahr gemeinsam mit PayPal eine groß angelegte Werbeaktion gestartet hatte. Damals konnten PayPal-Kunden die Pro-Version des Dienstes für ein Jahr kostenlos nutzen. Regulär kostet das Abonnement rund 20 Euro pro Monat.

Maßnahmen gegen Missbrauch

Wie Perplexity mitteilt, betreffen die geänderten Limits nicht alle Nutzer gleichermaßen. Insbesondere Konten, die über Aktionscodes oder Sonderangebote freigeschaltet wurden, können von den Anpassungen betroffen sein.

Hintergrund sei ein deutlicher Anstieg von Betrugsfällen. Nach Angaben des Unternehmens wurden Gutscheincodes über Drittanbieter weiterverkauft oder unrechtmäßig genutzt. Teilweise könnten sogar Nutzer betroffen sein, die solche Codes unwissentlich über externe Plattformen erworben haben.

Perplexity reagiert darauf mit einer strengeren Durchsetzung bestehender Nutzungsbedingungen. Dadurch können bestimmte Konten niedrigere Nutzungskontingente erhalten oder schneller an ihre wöchentlichen Grenzen stoßen als reguläre Abonnenten.

Unklare Limits sorgen für Verunsicherung

Die Kritik vieler Nutzer richtet sich weniger gegen die Existenz von Beschränkungen als gegen deren fehlende Transparenz. Mehrere Anwender berichten, dass sie ihre bisherigen Nutzungsgewohnheiten nicht verändert hätten und dennoch deutlich früher auf Begrenzungen stoßen.

Perplexity räumt ein, dass die aktuell geltenden Regeln für betroffene Konten nicht ausreichend kommuniziert wurden. Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben daran, die jeweils gültigen Limits klarer darzustellen. Nutzer, die sich fälschlicherweise eingeschränkt fühlen, sollen sich an den Kundendienst des Unternehmens wenden.