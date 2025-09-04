PayPal verschenkt ein Jahr Perplexity Pro

Nutzer von PayPal haben gerade die Möglichkeit, die Pro-Version der KI-Suchmaschine Perplexity ein volles Jahr lang kostenlos zu nutzen. Ihr müsst lediglich im Kopf haben, das Abonnement wieder rechtzeitig zu kündigen, wenn ihr die Pro-Funktionen nicht über die kostenlose Phase hinaus verwenden wollt. Normalerweise fallen hier 20 Dollar im Monat an. Die Aktion findet ihr hier.

Perplexity wird vor allem deswegen als suchorientierte Antwortmaschine bezeichnet, weil sie im Gegensatz zu anderen KI-Angeboten standardmäßig eine Internetsuche in Echtzeit integriert. Dies äußert sich darin, dass die Ergebnisse tagesaktuell sein können und nicht auf dem Stand der für das Training der zugrundeliegenden Modelle genutzten Daten sind.

Auch bei der Benutzung verzichtet Perplexity auf ein Chat-Format wie wir es vor allem von ChatGPT kennen, sondern erinnert eher an das klassische Format einer Internetsuche. Mit Blick auf die Qualität der Antworten wird Perplexity sehr gut bewertet. Die Anwendung stellt klare Rechercheergebnisse und Fakten in den Vordergrund, die stets mit Quellenangaben versehen sind.

Der Unterschied zwischen der kostenlose und der Pro-Variante von Perplexity besteht zunächst darin, dass Pro-Nutzer auf leistungsfähigere Sprachmodelle zugreifen können. Neben eigenen Modellen nutzt Perplexity hier auch GPT‑4, Claude-3 und Mistral. Darüber hinaus können Nutzer von Perplexity Pro bis zu unbegrenzt viele Pro-Suchen und 500 komplexe Suchanfragen pro Tag durchführen, im Gratiskonto ist beides auf drei Suchen pro Tag begrenzt. Perplexity ist in der Pro-Version auch in der Lage, auf Google Drive oder in der Dropbox abgelegte Dateien zu durchsuchen.

ChatGPT Projekte jetzt für alle

Und dann auch noch ein kleines Update für Nutzer von ChatGPT. Hier haben die Entwickler eben mitgeteilt, dass die Möglichkeit, Projekte zu erstellen, jetzt auch für Nutzer der kostenlosen Version verfügbar ist. Zudem wurden die Grenzen für den Upload von Dateien angehoben.

Projects in ChatGPT are now available to Free users. In addition, we’ve added:

– Larger file uploads per project (up to 5 for Free, 25 for Plus, 40 for Pro/Business/Enterprise)

– Option to select colors and icons for more customization

– Project-only memory controls for more…




