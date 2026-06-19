Für den Nachttisch: Belkin lädt iPhone, Apple Watch und AirPods

Wer iPhone, Apple Watch und AirPods regelmäßig gleichzeitig laden muss, kann die dafür benötigten Kabel aktuell durch eine vergleichsweise günstige Ladestation ersetzen. Amazon bietet die Belkin BoostCharge 3-in-1-Ladestation mit Qi2 im Vorfeld des Prime Day für 54,95 Euro an. Regulär werden 89,99 Euro aufgerufen, sodass sich der Preis um rund 37 Prozent reduziert.

Das iPhone wird magnetisch an der erhöhten Ladefläche befestigt und mit bis zu 15 Watt versorgt. Voraussetzung ist ein Qi2-kompatibles Modell beziehungsweise ein iPhone mit MagSafe ab dem iPhone 12. Das Smartphone kann dabei sowohl im Hoch- als auch im Querformat ausgerichtet werden.

Letzteres ist unter anderem dann praktisch, wenn die Ladestation auf dem Schreibtisch oder Nachttisch steht. Im Querformat lässt sich der mit iOS 17 eingeführte StandBy-Modus nutzen, der Uhrzeit, Kalender, Fotos oder ausgewählte Widgets auf dem gesperrten Bildschirm anzeigt.

Drei Ladeflächen und Netzteil inklusive

Neben dem magnetischen iPhone-Halter integriert Belkin eine eigene Ladefläche für die Apple Watch. Auf dem unteren Ladepad finden AirPods oder andere Geräte mit einem für kabelloses Laden geeigneten Ladecase Platz. Alle drei Komponenten können gleichzeitig mit Strom versorgt werden.

Die iPhone-Halterung lässt sich im Winkel verstellen und bei Nichtgebrauch einklappen. Dadurch benötigt die Ladestation weniger Platz und kann bei Bedarf auch mit auf Reisen genommen werden. Eine rutschfeste Unterseite soll verhindern, dass die gesamte Konstruktion beim Abnehmen des magnetisch gehaltenen iPhones über den Tisch wandert.

Zum Lieferumfang gehören neben der Ladestation auch das benötigte Netzteil und ein Anschlusskabel. Das ist nicht selbstverständlich, da bei günstigeren Ladegeräten häufig weder USB-C-Kabel noch Netzteil beilegen und diese jeweils separat gekauft werden müssen.