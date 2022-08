Vor der Datenschutz-Offensive: Apple wollte ein Stück vom Facebook-Kuchen

Nach Angaben des Wall Street Journals sollen die intensiven Gespräche zwischen Apple und Facebook im Zeitraum von 2016 bis 2018 geführt worden sein. Also genau in den Jahren, in denen sich Apple nach dem merklichen Rückgang bei der iPhone-Nachfrage auf den Ausbau des Dienste-Angebotes konzentriert haben soll.

So habe sich Apple vor allem daran gestört, an den Werbeumsätzen die Facebook etwa durch das „Boostern“ einzelner Posts generiert, nicht mitverdienen zu können, da Facebook diese Werbeangebote nicht als reguläre In-App-Käufe zur Verfügung stellt.

Bevor Apple mit der Einführung der sogenannten Tracking-Nachfrage in iOS 14.5 die Beobachtung des Nutzerverhaltens auf seinen Mobilplattformen deutlich eingeschränkt und werbefinanzierten Potalbetreibern wie Facebook so massive Umsatzrückgänge beschert hat, soll Cupertino mögliche Kooperationen mit Facebook ausgelotet haben.

