Nach 8 Jahren: iBooks Author stirbt den Software-Tod

Die im Januar 2012 von Apple veröffentlichte Mac-Anwendung iBooks Author zum Erstellen von interaktiven E-Books steht vor ihrem Ende.

Wie Apple in einer E-Mail an Autoren und Nutzer der Anwendung mitgeteilt hat, wird das Verleger-Werkzeuges, mit dem Apple ambitionierten Autoren die Veröffentlichung digitaler Büchern erleichtern wollte, zum 1. Juli eingestellt.

Betroffene Anwender sollen auf die E-Book-Kapazitäten der Apple-Textverarbeitung Pages ausweichen

Die Arbeitsweise von iBooks Author setzte auf einfache Drag-and-Drop-Aktionen und orientierte sich bereits in Version 1.0 stark an Apples Layout- bzw. Präsentations-Apps Pages und Keynote. Entsprechend verstehen wir die Integration der E-Book-Funktionen in Pages eher als logischen nächsten Schritt, denn als resignierende Abkehr von der schreibenden Zunft.

In Apples E-Mail an die betroffenen Anwender heißt es: