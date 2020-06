GoodLinks: Artikel-Sammler für Mac, iPhone und iPad

Über den Trend hin zu lokalen Später-Lesen-Apps haben wir erst Anfang der Woche berichtet – mit der App Store-Neuveröffentlichung GoodLinks bietet sich nun ein weiterer Kandidat an, der euch unabhängig von Online-Diensten wie Pocket und Instapaper machen möchte und gesicherte Web-Links über Apples iCloud mit eurem Gerätepark abgleicht.

Wie Bookmark, Abyss und Readit nimmt auch die neue 5-Euro-App beliebige Web-Adressen aus Safari und dem Teilen-Menü entgegen und synchronisiert diese anschließend zwischen Mac, iPhone und iPad. Wie die Mitbewerber bietet auch GoodLinks das Verschlagworten neu hinzugefügter Artikel an, tritt jedoch mit einem interessanten Alleinstellungsmerkmal an.

Statt lediglich den Link zu sichern und diesen auf Zuruf in Safari zu öffnen, präsentiert GoodLinks die gesicherten Artikel in einer eigenen Lese-Ansicht. Hier lassen sich Schriftgröße und Stil anpassen, zudem werden störende Elemente wie Werbebanner und Co. ausgeblendet.

Da GoodLinks ausschließlich auf Apples iCloud setzt, muss zur Nutzung der App kein Konto erstellt werden, zudem erfährt niemand, welche Links ihr euch zum späteren Lesen sichert.