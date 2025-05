Nach 22 Jahren: Microsoft schaltet Skype endgültig ab

Der Softwarekonzern Microsoft hat seinen früher weit verbreiteten Kommunikationsdienst Skype zum 6. Mai 2025 vollständig abgeschaltet. Seit dem heutigen Tag ist die Nutzung der Anwendung nicht mehr möglich. Auch der Zugriff auf gespeicherte Inhalte wie Kontakte, Nachrichtenverläufe oder Abrechnungsdaten wurde eingestellt. Eine nachträgliche Sicherung der Daten ist nicht vorgesehen. Microsoft hatte bereits im Vorfeld über das Aus informiert und betroffene Nutzer dazu aufgefordert, rechtzeitig zu Microsoft Teams zu wechseln.

Seit heute nicht mehr erreichbar

Skype war 2011 von Microsoft übernommen worden. Das Unternehmen zahlte damals rund 8,5 Milliarden US-Dollar und integrierte den Dienst in sein Produktportfolio. In den Jahren nach der Übernahme verlor Skype jedoch zunehmend an Relevanz. Zuletzt wurde es von immer weniger Menschen genutzt, während neue Angebote wie Zoom oder auch Microsofts eigene Teams-App stark an Bedeutung gewannen.

Ein Neustart der iPhone-Anwendung im vergangenen Februar, war nicht in der Lage, eine Renaissance des Sprachnachrichtendienstes anzustoßen.

Fokus zukünftig auf Teams

Microsoft selbst begründete die Entscheidung mit einer strategischen Neuausrichtung. Man wolle sich künftig stärker auf Teams konzentrieren, das bereits viele Funktionen von Skype abdeckt. Neben klassischen Anrufen und Chatfunktionen bietet Teams auch Möglichkeiten zur Terminplanung, Dateifreigabe und Gruppenorganisation. Teams werde laut Microsoft verstärkt um KI-gestützte Funktionen erweitert und solle als zentrale Plattform für Kommunikation und Zusammenarbeit weiterentwickelt werden.

Skype hatte über Jahre hinweg einen wichtigen Beitrag zur Verbreitung der Internettelefonie geleistet. Die Möglichkeit, ohne hohe Kosten mit Menschen weltweit in Kontakt zu treten, veränderte die Art der Kommunikation insbesondere im privaten Bereich. Auch Funktionen zur automatischen Übersetzung von Gesprächen wurden zwischenzeitlich erprobt.

Gleichzeitig sorgten technische Schwächen, häufige Änderungen der Oberfläche und eine unklare Produktstrategie dafür, dass der Dienst bei vielen Nutzern an Attraktivität verlor – besonders in der Phase verstärkter digitaler Kommunikation während der Pandemie.

Nutzung und Datenzugriff beendet

Mit der Abschaltung ist der Dienst vollständig vom Netz genommen. Skype-Apps funktionieren nicht mehr, der Webzugang wurde deaktiviert. Bereits bestehende Guthaben oder Telefonnummern können nicht mehr verwendet werden, neue Käufe waren schon seit April nicht mehr möglich. Wer seine Daten nicht vor dem 5. Mai exportiert hat, kann dies nachträglich nicht mehr nachholen.