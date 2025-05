Frische Trailer: Squid Game 3, düstere Thriller und morbide Komödien

Neben dem heute veröffentlichten Trailer zur dritten Staffel des Netflix-Hits „Squid Game“ hat auch das Studio A24 einen ersten Vorgeschmack auf „Highest 2 Lowest“ geliefert – einen düsteren Großstadtthriller mit Denzel Washington, der ab Herbst bei Apple TV+ verfügbar sein wird.

Ebenfalls mit frischem Trailer vertreten: eine rabenschwarze Friedhofs-Satire aus Wien, die Rückkehr von Dexter und ein Familiendrama, das zwei ungleiche Schwestern in einen Mordfall verstrickt.

Squid Game – Staffel 3

Die finale Runde beginnt: Mit der dritten und letzten Staffel geht Squid Game in die Zielgerade. Der neue Teaser deutet ein dramatisches Finale an, in dem Gi-hun alles daransetzt, das grausame Spiel zu beenden – und dabei selbst erneut zur Spielfigur wird. Parallel verfolgt der Frontman skrupellos seine eigenen Pläne. Start ist am 27. Juni exklusiv bei Netflix.

Highest 2 Lowest

Denzel Washington kehrt unter der Regie von Spike Lee zurück auf die Leinwand – in einem nervenaufreibenden Thriller, der im Herzen von New York spielt. Zwischen Korruption, Machtspielen und moralischen Abgründen scheint niemand sicher. Der Film läuft ab 22. August in ausgewählten Kinos, bevor er ab 5. September auf Apple TV+ zu sehen ist.

Drunter und Drüber – Chaos auf dem Friedhof

Prime Video bringt schwarzen Humor auf den Friedhof: In dieser österreichischen Workplace-Comedy übernimmt Nicholas Ofczarek das Kommando auf einem traditionellen Friedhof, der kurz vor der Schließung steht. Start ist am 9. Mai.

Dexter: Wiedererwachen

Dexter lebt – wieder einmal. Nach den dramatischen Ereignissen aus „New Blood“ kehrt der Serienmörder mit Doppelleben zurück und muss sich in New York seiner Vergangenheit stellen. Zwischen Vaterrolle und Vergeltung zieht die düstere Fortsetzung neue Kreise. Ab 11. Juli mit zwei Folgen auf Paramount+, danach im Wochenrhythmus.

Die Perfekte Schwester

Zwei ungleiche Schwestern, ein dunkles Familiengeheimnis und ein Mordfall, der alte Wunden aufreißt: In diesem neuen Thriller von Prime Video geraten Jessica Biel und Elizabeth Banks in ein Netz aus Lügen und Loyalitäten. Alle acht Episoden sind ab 29. Mai abrufbar.