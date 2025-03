Skype wird im Mai eingestellt: Nutzer sollen Teams verwenden

Die Tage von Skype sind gezählt. Microsoft wird den Messenger-Dienst im Mai einstellen. Stattdessen soll Teams künftig als zentrale Kommunikationsplattform fungieren. Bestehende Skype-Nutzer können sich mit ihren gewohnten Anmeldedaten bei Microsoft Teams anmelden, wo sie auch ihre aus Skype übertragenen Chats und Kontakte finden.

Mit der Einstellung von Skype geht auch eine Ära in der Online-Kommunikation zu Ende. Der Messenger-Dienst wurde vor 22 Jahren gegründet und galt über lange Zeit hinweg als Quasi-Standard für internetbasierte Telefonie. Microsoft hat Skype im Jahr 2011 zum Preis von 8,5 Milliarden US-Dollar mit großen Ambitionen übernommen, musste in der Folge jedoch dabei zusehen, wie insbesondere auf die mobile Nutzung zugeschnittene Angebote wie WhatsApp oder iMessage dem einstigen Schwergewicht den Rang abliefen.

Teams als zentrale Kommunikationsplattform

Auch im Bereich der Unternehmenskommunikation hat Skype zunehmend an Bedeutung verloren und die Marktanteile dabei nicht nur an externe Angebote wie Slack, sondern auch an die hauseigene Microsoft-Lösung Teams abgegeben. Insofern scheint es nur konsequent, dass Microsoft das Messenger-Urgestein jetzt vollständig in Teams integriert.

Skype lässt sich noch bis zum 5. Mai 2025 verwenden. Bis dahin sollen nach Möglichkeit alle bestehenden Nutzer zu Teams wechseln. Microsoft zufolge wird die Möglichkeit, sich mit den vorhandenen Skype-Anmeldedaten kostenlos bei Teams anzumelden, in den nächsten Tagen für alle Nutzer bereitgestellt. Von Beginn an steht diese Option all jenen Nutzern bereit, die Teilnehmer der bei Microsoft als „Insider“ bezeichneten Beta-Programme von Teams und Skype sind. Bis zur endgültigen Einstellung von Skype im Mai können Teams-Benutzer weiterhin mit Skype-Benutzern telefonieren und chatten.

Kostenpflichtige Skype-Funktionen verschwinden

Microsoft stellt in diesem Zusammenhang auch die kostenpflichtigen Skype-Funktionen ein. Bestehende Abonnements werden noch bis zum 3. April automatisch verlängert. Ab Mai 2025 können verbleibende zahlende Nutzer die Zusatzfunktionen über das Skype-Webportal und in Teams nutzen.

Wer den neuen Weg nicht mitgehen will, hat die Möglichkeit, seine Skype-Daten zu exportieren oder zu löschen. Hilfestellung zu diesen Themen findet sich hier beim Microsoft-Support.