„Mythic Quest“ Staffel 2 läuft auf Apple TV+

Auf Apple TV+ ist die zweite Staffel der Comedy-Serie „Mythic Quest“ angelaufen. Mit den beiden ersten Episoden steht zum Wochenende knapp eine Stunde neues Videofutter für Abonnenten bereit.

In jeweils rund 25 Minuten Länge stehen die beiden neuen Folgen „Titelturbulenzen“ und „Die Zombie-Ziege“ neu im Rahmen von Apples Serienangebot zum Abruf per Live-Stream oder Download bereit. Weiter geht’s dann in der kommenden Woche mit der „Die Lootbox“ betitelten Episode.

Die Handlung von „Mythic Quest“ findet sich im Rahmen eines Entwicklerstudios für Spiele eingebettet. Die im vergangenen Jahr veröffentlichte erste Staffel der Serie darf man durchaus zu den besseren Produktionen für Apple TV+ zählen. Mit der heute gestarteten zweiten Staffel versuchten die Produzenten nun, an diesen Erfolg anzuknüpfen.