Mylio Photos: Lokale Fotoverwaltung ab sofort kostenlos erhältlich

So hat sich der in Washington ansässigen Software-Anbieter dazu entschieden, den Funktionsumfang des eigenen Produktes kostenlos für Mac, iPhone und iPad anzubieten , wenn Kunden auf die Nutzung einer synchronisierten Fotobibliothek verzichten und lediglich einen lokal gesicherten Bestand von Bildern sichern und bearbeiten möchten.

Insert

You are going to send email to