MX Creative Console: Neues Logitech-Zubehör erinnert ans Stream Deck

Logitech hat mit der MX Creative Console ein neues Eingabegerät vorgestellt, das uns direkt an das Stream Deck von Elgato erinnert. Das mit konfigurierbaren Tasten ausgestattete, aus zwei Modulen bestehende Zubehör soll den direkten Zugriff auf wichtige Software-Steuerelemente ermöglichen.

Die Zielgruppe für die MX Creative Console wird bereits über den Namen des Produkts definiert. Logitech hat hier digitale Kreativschaffende im Auge und kooperiert passend dazu zum Start des neuen MX-Produkts direkt mit Adobe. So sollen vom Start weg maßgeschneiderte Plug-ins für Adobe-Programme wie Photoshop, Lightroom Classic und Premiere Pro zur Verfügung stehen.

Auf Basis der erweiterten Adobe-Integration sollen Nutzer der MX Creative Console die Möglichkeit haben, erweiterte Funktionen wie etwa die generative Füllung in Photoshop oder die textbasierte Bearbeitung in Premiere Pro aufzurufen. Im Rahmen dieser Kooperation wird die MX Creative Console mit einem dreimonatigen Abonnement für Adobe Creative Cloud All Apps ausgeliefert, das sowohl neuen als auch bestehenden Nutzern zur Verfügung stehen soll. Auch hier sind Parallelen zum Elgato Stream Deck sicher nicht zufällig. Erst seit kurzer Zeit steht ein Photoshop-Plugin für das Stream Deck zur Verfügung und begleitend dazu gab es beim Kauf der Hardware ein Probeabo für Creative Cloud inklusive.

Weitere Plugins sollen per Download kommen

Logitech beschreibt die MX Creative Console als besonders anpassungsfähig. Nutzer können das Tastenfeld mit dynamischen Displaytasten und das integrierte anpassbare Dialpad individuell einrichten. Die Software Logi Options+ soll eine nahtlose Einbindung auf Mac- und Windows-Systemen ermöglichen und zur Funktionserweiterung sollen weitere Plug-ins und Profile über den Online-Marktplatz von Logitech zum Download angeboten werden.

Die MX Creative Console ist ab dem 14. Oktober 2024 in den Farben Pale Grey und Graphite zum Preis von 229 Euro erhältlich. Bei Amazon lässt sich das neue Zubehör bereits vorbestellen.