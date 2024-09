macOS Sequoia mit Firewall-Problem: Firefox und andere Apps blockiert

Bereits in der vergangenen Woche haben erste Berichte die Runde gemacht, denen zufolge macOS 15 Sequoia zum Teil im Konflikt mit Sicherheits-Anwendungen und Webbrowsern steht. Die Programme können in der Folge nicht mehr auf das Internet zugreifen. Untersuchungen dieses Sachverhalts legen nahe, dass es sich um ein mit der Firewall-Funktion von macOS Sequoia zusammenhängendes Problem handelt.

Der Webbrowser Firefox scheint eine der betroffenen Anwendungen zu sein. Das hinter der App stehende Entwicklerteam hat die in diesem Zusammenhang gemeldeten Fehlerberichte analysiert und die Ergebnisse in einem Blog-Beitrag zusammengefasst. Betroffen sind demnach ausschließlich Nutzer, bei denen die macOS-Firewall bereits vor dem Update auf macOS Sequoia aktiviert war.

Nach der Installation der aktuellen Version von macOS werden demnach Firefox und andere Anwendungen automatisch durch die System-Firewall blockiert und somit der Zugriff dieser Programme auf das Internet verhindert. Das größte Problem in diesem Zusammenhang ist offenbar, dass sich die Firewall zum Teil gar nicht oder nur temporär deaktivieren lässt. Betroffene Nutzer berichten, dass man so zwar in manchen Fällen vorübergehend für Besserung sorgen kann, sich die Einstellungen aber stets wieder automatisch aktivieren.

Auch namhafte Security-Apps betroffen

Die Firefox-Entwickler betonen, dass auch anderen Apps von dieser Problematik betroffen sind. Die Webseite TechCrunch listet hier auch bekannte, von Unternehmen wie CrowdStrike, SentinelOne oder Microsoft veröffentlichte Sicherheitsprogramme. Der Sicherheitsforscher Patrick Wardle hält sich mit Kritik an Apples Update-Politik nicht sonderlich zurück. Er verstehe, dass es nicht einfach sei, fehlerfreie Software zu schreiben, aber vielleicht sollte Apple weniger Zeit und Geld für Marketing ausgeben und diese Ressourcen stattdessen dafür verwenden, seine Software intensiver zu testen.

Firefox zufolge wurde Apple über die Problematik informiert. Die genaue Ursache sei jedoch noch nicht ermittelt worden, daher könne man bislang auch noch nicht einmal eine temporäre Lösung anbieten. Die Einstellungen für die Firewall sind unter macOS in den Systemeinstellungen im Bereich „Netzwerk“ zu finden.