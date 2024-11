Meross bietet erste Matter-Steckdosenleiste an

Meross hat jetzt die erste Mehrfachsteckdose mit Matter-Unterstützung im Programm. Über die Unterstützung des neuen Smarthome-Standards hinaus bringt das neue Modell auch weitere Verbesserungen mit sich, allem voran ist hier die Verfügbarkeit von zwei USB-C-Ladeanschlüssen zu erwähnen.

Die neue Steckdosenleiste von Meross wird über WLAN ins heimische Netzwerk integriert und lässt sich neben Apple Home auch in Amazon Alexa oder Google Home einbinden. Anschließen lassen sich die vier vorhandenen Schuko-Steckdosen einzeln per App oder Sprachbefehl steuern. Die Gruppe von jeweils zwei USB-A- und zwei USB-C-Anschlüssen kann als Gesamtes über die App gesteuert werden. Zudem steht an der Steckdosenleiste noch ein Hauptschalter zum Drücken zur Verfügung, der alternativ auch per App oder Sprachbefehl betätigt werden kann.

Lädt mit maximal 30 Watt über USB-C

Angesichts der Tatsache, dass die Mehrfachsteckdose jetzt neben Buchsen für USB-A auch über USB-C verfügt, hat Meross in dem neuen Modell ein leistungsfähigeres Netzteil verbaut. Auf GaN-Technologie basierend werden die USB-Ports jetzt mit zusammen 30 Watt Ladeleistung versorgt, was auch das Schnellladen von einzeln über USB-C angeschlossenen iPhones oder iPads ermöglicht.

Zum Marktstart ist die neue Meross-Steckdose mit Matter-Unterstützung für 44,35 Euro erhältlich. Um diesen Endpreis zu erzielen, müsst ihr den Rabattcoupon über 15 Prozent auf der Produktseite aktivieren.

Produkthinweis Meross Matter Steckdosenleiste GaN USB C Ladegerät 30W, Smart Mehrfachsteckdose WLAN Schnellladegerät funktioniert mit... Einführungspreis 55,99 EUR

Tapo HomeKit-Mehrfachsteckdose für 22 Euro

Wenn ihr auf Matter verzichten könnt, aber eine günstige Mehrfachsteckdose sucht, die mit Apple Home kompatibel ist und zudem über USB-Ladeanschlüsse verfügt, lohnt sich aktuell wieder ein Blick auf die Tapo P300 von TP-Link.

Die mit drei Schuko-Steckplätzen sowie zwei USB-A- und einer USB-C-Ladebuchse ausgestattete Steckdosenleiste kostet normalerweise um die 40 Euro, ist aktuell aber für günstige 22 Euro zu haben.

Achtet hier besonders auf den für euch angezeigten Preis. Wir gehen davon aus, dass es sich um eine nur für kurze Zeit verfügbare Aktion handelt.