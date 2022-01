Musikplayer Plexamp jetzt auch für Apple-Prozessoren optimiert

Die uneingeschränkte Nutzung von Plex – dazu zählt auch die Verknüpfung mit Plexamp – setzt einen sogenannten Plex Pass voraus. Hier stehen ein Monatsabo für 4,99 Euro, ein Jahresabo für 39,99 Euro oder eine lebenslange Mitgliedschaft per Einmalzahlung in Höhe von 119,99 Euro zur Option.

Plexamp will Nutzern der Medienverwaltung Plex eine einfache Option zur Nutzung von auf einem Plex-Server gespeicherten Musiksammlungen bieten. Die kostenlose App bietet umfassende Funktionen zur Musiksuche und Wiedergabe auf ein kompaktes Fenster reduziert, sodass man hierfür nicht die an sich vorrangig auf die Verwaltung und Wiedergabe von Videodateien ausgelegten, vollwertigen Plex-Apps verwenden muss.

