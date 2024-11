MusicPod 2 für macOS: All-in-One-Musikplayer mit neuen Funktionen

Die Jukebox-Anwendung MusicPod von Frederik Feichtmeier, ist im vergangenen Monat in Version 2.0 erschienen und liegt nach mehreren fehlerbehebenden Aktualisierungen nun in Version 2.4 vor. Die plattformübergreifende, gänzlich kostenfreie Anwendung, die für Mac, Linux und Windows verfügbar ist, richtet sich an Nutzer, die Musik, Podcasts und Online-Radiostationen in einer einzigen Anwendung verwalten möchten. Die jüngste Aktualisierung bringt sowohl Verbesserungen als auch tiefgreifende Änderungen mit sich.

Lokale Musik, Radio, Podcasts

MusicPod erlaubt es, eine lokale MP3-Bibliothek zu organisieren und abzuspielen. Nutzer können dazu einfach ein Musik-Verzeichnis in den Einstellungen definieren, aus dem die Inhalte geladen werden. Darüber hinaus unterstützt die Anwendung die Wiedergabe von Podcasts und Radiostationen, die in einem integrierten Verzeichnis gesucht und ausgewählt werden können. Die Anwendung zeichnet sich durch eine deutsche Benutzeroberfläche und intuitive Bedienung aus, auch wenn die Gestaltung auf dem Mac etwas ungewohnt wirkt.

Die neue Version führt unter anderem eine Umstrukturierung der Radiostationen ein. Diese werden nun durch eine UUID (eindeutige Kennung) identifiziert. Dies erfordert allerdings, dass Favoriten neu angelegt werden müssen. Zudem wurde die Suchfunktion für Radiostationen und Podcasts überarbeitet, so dass Ergebnisse nun übersichtlicher angezeigt werden.

Ebenfalls neu ist eine Integration mit Last.fm, die die automatische Synchronisierung von Wiedergabeinformationen ermöglicht.

Kostenfrei, quelloffen, funktional

Weitere Verbesserungen umfassen eine gesteigerte Importgeschwindigkeit für lokale Audiodateien sowie eine optimierte Fehleranzeige bei der Wiedergabe von Online-Inhalten. Nutzer können außerdem das Verzeichnis für Downloads individuell festlegen und bei Radiostationen zwischen Livestream und ähnlichen Sendern wechseln.

Die Entwickler planen langfristig die Einführung einer iOS-App sowie die Unterstützung von WebDAV, UPnP und DLNA. Aktuell fehlen noch einige Funktionen, die von traditionellen Musikplayern bekannt sind, etwa ein CD-Import oder ein Mini-Player. Dennoch zeigt die Anwendung Potenzial für Nutzer, die eine kostenfreie Alternative zur Musik-App Apples suchen und eine Open-Source-Zentrale für verschiedene Audioinhalte ausprobieren möchten. Der Download wartet hier auf euch.