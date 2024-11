Ab Dezember 2024: Einschränkungen für iCloud-Lesezeichen

Ab dem 18. Dezember 2024 wird Apple die Synchronisation von iCloud-Lesezeichen auf älteren Geräten nicht mehr unterstützen. Dies hat der Konzern in dem neu veröffentlichten Hilfedokument #117827 („Lesezeichen auf Geräten mit iOS 10 oder älter oder macOS Sierra 10.12.5 oder älter synchronisieren oder exportieren“) mitgeteilt.

Betroffen sind Geräte mit iOS 10 oder älter sowie macOS Sierra 10.12.5 oder älter. Apple setzt für die Synchronisation künftig mindestens iOS 11, iPadOS 11 oder macOS Sierra 10.12.6 voraus.

Bestehende Lesezeichen bleiben erhalten

Auf betroffenen Geräten bleiben bestehende Lesezeichen erhalten und können weiterhin genutzt werden. Neue Lesezeichen können lokal gespeichert, jedoch nicht mehr synchronisiert oder über iCloud wiederhergestellt werden. Die Funktion steht nur noch auf aktualisierten Geräten zur Verfügung.

Wer die iCloud-Synchronisation weiterhin nutzen möchte, sollte seine Geräte auf iOS 11, iPadOS 11 oder macOS Sierra 10.12.6 oder neuer aktualisieren. Nach dem Update muss zudem sichergestellt werden, dass die Nutzung der iCloud-Lesezeichen in den Geräteeinstellungen aktiviert ist.

Auf dem iPad manuell zu exportieren

Nutzer, die ihre Geräte nicht aktualisieren können, haben die Möglichkeit, ihre Lesezeichen manuell zu exportieren. Auf dem Mac bietet sich hier der HTML-Export der Lesezeichen in eine Datei an. Auf iPhones und iPads müssen Lesezeichen kopiert und in anderen Apps gesichert werden.

Apple empfiehlt betroffenen Nutzern, rechtzeitig vor dem Stichtag zu handeln, um den Zugriff auf Lesezeichen geräteübergreifend sicherzustellen. Ebenfalls zum 18. Dezember hat Apple die Einstellung von iCloud-Backups für Geräte mit iOS 8 oder älter angekündigt. Offenbar entledigt sich Cupertino zum Jahreswechsel hier einiger Altlasten, die nur noch von einer verschwindend kleinen Anzahl an Anwendern aktiv genutzt werden.