Audible Hörbücher: Vielhörer können im Jahresabo sparen

Audible ist seit 1984 in Deutschland aktiv und hat aktuell mehr als 65.000 deutschsprachige und 500.000 internationale Hörbücher im Programm. Während sich ein Teil des Angebots auch in den Hörbuch-Pools der Musikdienste findet, kann Audible vor allem mit seiner großen Auswahl an sonst nur zum Einzelkauf erhältlichen Titeln punkten, darunter zahlreiche Eigenproduktionen und zu einem großen Teil auch ungekürzte Fassungen.

Für Vielhörer hat Audible darüber hinaus eine Abo-Variante mit zwei Hörbuch-Guthaben pro Monat für 16,95 Euro – also 8,48 Euro pro Hörbuch – im Programm. Wer sich hier gleich auf ein ganzes Jahr festlegt, bezahlt für 24 Hörbücher pauschal 189,95 Euro, was den Einzelpreis auf 7,91 Euro senkt und damit nochmal ein Stück günstiger macht.

Insert

You are going to send email to