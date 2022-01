MultiClock-Bildschirmschoner bringt ansprechende Zifferblattanimation

Der Bildschirmschoner wird als Datei mit dem Namen MultiClock.saver geladen und lässt sich per Doppelklick installieren. Die weiterführenden Einstellungen finden sich dann in den macOS-Systemeinstellungen im Bereich „Schreibtisch & Bildschirmschoner“.

MultiClock greift die choreografische Anordnung der einzelnen Zeiger der Designer-Wanduhr ClockClock 24 auf und zeigt die aktuellen Uhrzeit mithilfe einer Kombination von 24 kleinen Zifferblättern in großen Digitalziffern an. Das oben eingebettete GIF sagt hier mehr als 1000 Worte, wobei das leichte Ruckeln der Kompression geschuldet ist, als Bildschirmschoner auf dem Mac laufen die Uhrzeiger dann flüssig.

Mit MultiClock bietet der Entwickler Brad Root einen zumindest sehenswerten Bildschirmschoner für den Mac an. Die Idee für die außergewöhnliche Form der Zeitdarstellung kommt allerdings nicht von ihm selbst, sondern den unter dem Label „Humans since 1982“ firmierenden Gestaltern Bastian Bischoff und Per Emanuelsson – darauf weist der Entwickler der neuen Mac-Anwendung auch ausdrücklich hin.

