Vodafone hat das Kabelnetz in Baden-Württemberg vor zwei Jahren mit dem Aufkauf von Unitymedia übernommen und stellt laut eigenen Informationen derzeit für 23 Millionen Kabel-Haushalte im Bundesgebiet Gigabit-Internet bereit. Lediglich in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Hessen sei die Gigabit-Aufrüstung bislang noch nicht abgeschlossen.

Hier im ‚Ländle‘ bauen wir zurzeit so viel ‚Netz‘ wie noch nie. Mit der nun abgeschlossenen Aufrüstung unseres Kabel-Glasfasernetzes auf die Gigabit-Technologie DOCSIS 3.1 haben wir in Baden-Württemberg ein wichtiges Ziel erreicht. Unseren hiesigen Netzausbau setzen wir fort – wir machen unser LTE-Netz noch besser, bauen das 5G-Netz aus und stärken unser Festnetz mit immer mehr Glasfaser. -Hannes Ametsreiter, Vodafone

Vodafone schränkt die Bereitstellung im Moment allerdings noch ein und spricht von einer Verfügbarkeit der schnellen Tarife für 99 Prozent der Kabel-Haushalte in Baden-Württemberg. In einigen Netzbereichen sei vereinzelt noch keine Gigabit-Buchung möglich und der Vermarktungsstart erfolge in diesen Fällen nachgelagert „in den kommenden Wochen oder Monaten“.

Festnetz-Anschlüsse in Deutschland Vodafone mit schnellem Kabel in BaWü – O2 legt bei DSL-Anschlüssen nach

