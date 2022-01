Chip-Knappheit: Canon muss Einsatz DRM-freier Druckpatronen erklären

Dass dieses ohnehin schon verbraucherfeindliche Verhalten in Zeiten brüchiger Lieferketten und einer globalen Chipknappheit für Probleme sorgen kann, hat der Drucker-Anbieter Canon zu spüren bekommen. Dieser muss Kunden jetzt erklären , wie diese neue Kartuschen ohne Digitales Rechtemanagement (DRM) in ihren Druckern einsetzen und nutzen.

Während bei Rasierern patentierte Passformen dafür sorgen sollen, dass Drittanbieter den Markt nicht mit günstigen Klingen überschwemmen, haben viele Drucker-Produzenten in den vergangenen Jahren auf technische Hürden gesetzt. Besonders beliebt: Kleine Computer-Chips in Tinten- und Toner-Kartuschen, die die Nutzung der Verbrauchsmaterialien nur dann zulassen, wenn diese sich gegenüber dem Drucker als Original vom Hersteller ausweisen können.

