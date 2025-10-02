Multi-Feed-Reader Tapestry jetzt nativ auf dem Mac

Das Entwicklerstudio Iconfactory hat seinen Multi-Feed-Reader Tapestry in Version 1.3 veröffentlicht. Die aus unserer Sicht wichtigste Neuerung im Zusammenhang mit diesem Update betrifft den Mac: Die App steht jetzt als native Version für Apple-Rechner zur Verfügung. Zuvor war es nur möglich, die iPad-Version von Tapestry auf Macs mit Apple-Prozessoren zu installieren.

Tapestry sucht seine Zielgruppe im Bereich von Nutzern, die sich viel auf sozialen Plattformen bewegen und sich allgemein über einen Mix aus unterschiedlichen Nachrichtenquellen informieren. Die App kombiniert Beiträge aus sozialen Netzwerken wie Mastodon, Bluesky oder Tumblr mit klassischen RSS-Feeds, Podcasts und YouTube-Kanälen. Die Inhalte werden chronologisch angezeigt. Dabei kommt auch kein Algorithmus zur Sortierung oder Gewichtung zum Einsatz, sodass die Nutzer ausschließlich eine neutrale Auflistung der von ihnen ausgewählten Quellen sehen.

Quellen flexibel auswählen

Der Umfang der unterstützten Nachrichtenquellen lässt sich mithilfe von sogenannten Connectoren erweitern. Diese lassen sich mit etwas Programmierverständnis selbst erstellen. Alternativ dazu kann man auch bereits vorhandene Anbindungen von Blogs, Feeds oder sonstigen News-Kanälen verwenden, die von anderen Tapestry-Nutzern oder den Anbietern solcher Dienste bereitgestellt wurden.

Tapestry läuft nun nativ auf Macs, iPhones und iPads und synchronisiert die genutzten Nachrichtenquellen sowie den jeweiligen Lesefortschritt über iCloud. Die Entwickler betonen in diesem Zusammenhang ihren besonderen Fokus auf den Schutz der Privatsphäre. So würden keine Server im Hintergrund mitprotokollieren, welche Inhalte abgerufen werden und auch die in der App angezeigte Werbung soll auf personalisierte Datenerfassung verzichten.

Zusatzfunktionen kostenpflichtig

Hier kommen wir dann beim Preis der App an. Tapestry steht kostenlos zum Download bereit. Wer zusätzliche Funktionen nutzen möchte, kann ein Premium-Paket freischalten, das entweder als Abo für 1,99 Euro im Monat oder per Einmalzahlung von 89,99 Euro erhältlich ist.

Mit der Premium-Version verschwindet nicht nur die Werbung aus der Timeline, sondern es werden auch in der kostenlosen Version nicht verfügbare Funktionen wie erweiterte Filtermöglichkeiten und Timeline-Funktionen freigeschaltet.