Verkaufsstart für FRITZ!Box 5690 für Glasfaser und neue Repeater

FRITZ! gibt den Marktstart von vier neuen Produkten bekannt. Wie bei dem in Berlin ansässigen Internetausrüster üblich, wurden die Geräte im Einzelnen schon vor längerer Zeit angekündigt. Jetzt werden sie dem Unternehmen zufolge auch zum Verkauf angeboten – im neu eingerichteten Onlineshop des Herstellers sind die Geräte ironischerweise allerdings noch nicht alle zu finden.

FRITZ!Box 5690 für Glasfaser

Die FRITZ!Box 5690 ist für Glasfaseranschlüsse mit GPON- und AON-Technik ausgelegt und unterstützt bereits den neuen WLAN-Standard Wi-Fi 7 mit Übertragungsraten von bis zu 6 GBit/s. Damit eignet sich der Router dem Hersteller zufolge auch für anspruchsvollere Anwendungen wie Home-Office, Gaming oder Videostreaming auf mehreren Geräten. Zur Ausstattung gehören zwei 2,5-Gigabit- und zwei Gigabit-LAN-Ports sowie Funktionen für Telefonie, Smart Home und Multimedia. FRITZ! betont zudem den energiesparenden Betrieb sowie die Garantie auf regelmäßige Updates und eine lange Produktpflege. Das Gerät ist zum Preis von 319 Euro erhältlich.

FRITZ!Repeater 2700 mit Wi-Fi 7

Der Repeater 2700 erweitert das Sortiment von FRITZ! um ein weiteres Modell mit Wi-Fi 7. Er funkt auf 2,4 und 5 GHz, erreicht Übertragungsraten bis zu 6,5 GBit/s und wird direkt in die Steckdose gesteckt. Ein 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss ist integriert, zudem soll das Mesh-System des Herstellers für stabile Abdeckung auch in größeren Wohnungen oder Häusern sorgen. Der FRITZ!Repeater 2700 kostet 149 Euro.

Outdoor-Repeater für Terrasse und Garten

Mit dem FRITZ!Repeater 1610 Outdoor hat das Berliner Unternehmen erstmals einen WLAN-Verstärker für den Außeneinsatz im Programm. Das spritzwassergeschützte Modell unterstützt Wi-Fi 6, funkt auf 2,4 und 5 GHz und erreicht bis zu 3.000 MBit/s. Die Stromversorgung erfolgt über PoE+ und die Preisempfehlung für das Gerät liegt bei 129 Euro.

Schnurlostelefon FRITZ!Fon M3

Zu guter Letzt hat der Hersteller mit dem FRITZ!Fon M3 ein neues DECT-Telefon für die Nutzung an einer FRITZ!Box im Programm. Das Gerät bietet HD-Telefonie mit Freisprechfunktion, ein 1,8-Zoll-Monochrom-Display und eine beleuchtete Tastatur. Zudem werden Smart-Home-Funktionen und Multimedia-Anwendungen unterstützt. Der Kaufpreis wird mit 55 Euro angegeben.