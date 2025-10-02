ifun.de — Apple News seit 2001. 44 773 Artikel

Amazon reduziert seine Hardware

Fire TV Sticks und Kindle-Reader wieder sehr günstig
Über den neuen Fire TV Stick 4K Select haben wir bereits berichtet. Das Gerät ordnet sich in Sachen Leistung irgendwo zwischen den bereits erhältlichen Fire-TV-Sticks ein. Die Besonderheit des vom 15. Oktober an erhältlichen Geräts ist Amazon zufolge die mit dem neuen Betriebssystem Vega verbundenen Erweiterungsoptionen, dazu zählt auch die Unterstützung von Spieleplattformen wie Xbox Cloud Gaming und Amazon Luna.

Wenn ihr aber nur Streamen und Live-TV schauen wollt, sind die älteren Modelle des Fire TV Stick weiterhin keine schlechte Option. Dies insbesondere aktuell, denn Amazon hat die Preise für die Geräte momentan wieder deutlich reduziert.

Die günstigste Option stellt der für 24,99 Euro erhältliche Fire TV Stick HD dar, wobei man sich bei diesem Gerät darüber klar sein muss, dass die Bildausgabe lediglich in HD-Qualität erfolgt.

Wer 4K-Video sehen will, muss mindestens zu dem momentan für 34,99 Euro angebotenen Fire TV Stick 4K greifen. Die bessere Wahl dürfte hier allerdings der mit doppelt so viel Speicher ausgestattete Fire TV Stick 4K Max für aktuelle 44,99 Euro sein. Bei diesem Modell ist zudem die erweiterte Version der Alexa-Sprachfernbedienung im Lieferumfang enthalten. Die beiden „alten“ 4K-Sticks von Amazon sind auch mit Wi-Fi 6 kompatibel. Bei den anderen Modellen – auch beim neuen Fire TV Stick 4K Select – wird maximal Wi-Fi 5 unterstützt.

Kindle Colorsoft und Scribe ebenfalls günstiger

Neben den Fire-TV-Sticks hat Amazon auch mehrere Kindle-Reader im Preis gesenkt. So ist der mit einem Farbbildschirm versehene Kindle Colorsoft für 174,99 Euro erhältlich. In der Signature-Edition mit mehr Speicher und automatischer Frontlichtanpassung wurde der Preis von 289,99 Euro auf 214,99 Euro gesenkt.

Auch den Kindle Scribe bietet Amazon mit 219,99 Euro deutlich günstiger an. Hier müsst ihr allerdings im Kopf behalten, dass bereits drei Nachfolgemodelle vorgestellt wurden, die zum Teil über ein Farbdisplay verfügen und in Kürze im Handel erhältlich sein werden. Die Preise liegen hier allerdings ein ganzes Stück höher, sodass die momentan vergünstigt angebotene Version des Scribe je nach Nutzungsszenario durchaus ein Schnäppchen sein kann.

02. Okt. 2025


