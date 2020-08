Mozilla: Massenkündigungen bei den Firefox-Machern

Das unter anderem für den Bau des Firefox-Browsers verantwortliche Internet-Software-Unternehmen Mozilla wird sich von einem Drittel seiner Belegschaft trennen und dafür rund 250 Mitarbeitern kündigen. Dies hat die Mozilla-Chefin Mitchell Baker im Hausblog des Unternehmens angekündigt und verweist auf die nur langsame Bereitstellung der neuen Umsatzbringer, die Mozilla in den vergangenen Monaten ausgerollt hat, um sich langfristig unabhängiger von Google zu machen.

So soll Google durch das Suchmaschinen-Abkommen mit Mozilla, das Google zur Standard-Suche in Firefox befördert, für rund 90 Prozent der Umsätze des Unternehmens sorgen. Ein Deal, der derzeit noch darauf wartet erneuert zu werden – für Google scheint der Firefox-Such-Deal, nachdem der alternative Browser zuletzt immer mehr Marktanteile einbüßen musste, nicht mehr so attraktiv wie noch vor einigen Jahren.

Firefox-Marktanteil schrumpft

Zwischen Juli 2017 und Juli 2020 brach der weltweite Marktanteil des Firefox-Browsers von 13,8% auf 8,6% ein.

Abgefedert werden sollte das mögliche Ende des Google-Deals mit neuen Mozilla-Produkten wie den im vergangenen Monat vorgestellten, kostenpflichtigen VPN-Lösungen. Unter dem Einfluss der COVID-19-Pandemie habe sich deren Launch jedoch verzögert, zudem hätte das große Team zu träge auf neue Herausforderungen reagiert.

Laut Baker, die in einem gesonderten Mitarbeiter-Memo (PDF) noch detaillierter auf die anstehenden Veränderungen eingeht, soll sich Mozilla zukünftig vor allem auf fünf Bereich konzentrieren, in denen man einen Unterschied machen könne: