Apple TV+: Spionage-Serie „Tehran“ startet im September

Apples Video-Streaming-Dienst Apple TV+ hat mit Tehran einen hochkarätigen Serien-Neuzugang angekündigt, der den Katalog des Streaming-Dienstes am 25. September erweitern soll. Der Spionage-Thriller stammt aus der Feder des „Fauda“-Autors Moshe Zonder, dessen Netflix-Serie eine IMDb-Bewertung von überdurchschnittlich guten 8,2 Punkten für sich verbuchen kann und von 2015 bis 2020 mit neuen Folgen versorgt wurde.

Die Apple-Produktion Tehran wird ihrerseits mit acht Folgen in den Markt starten. Am 25. September wird Apple lediglich die ersten drei Episoden freigeben und den Rest anschließend im Wochenrhythmus jeden Freitag veröffentlichen.

„Teheran“ erzählt die Geschichte der Mossad-Agentin Tamar Rabinyan, die einen Undercover-Einsatz in Teheran bestreiten muss, der „sie und alle um sie herum in schreckliche Gefahr bringt“.

Gespielt wird die Agentin von der israelische Schauspielerin Niv Sultan, die bereits in „Flawless“, „She Has It“ und „Temporarily Dead“ zu sehen war. An ihrer Seite wird der aus „Homeland“ und „Crash“ bekannte Schauspieler Shaun Toub zu sehen sein.

Anders als bei den zugekauften Produktionen hat Apple bei „Teheran“ selbst mitgemischt und zusammen mit Cineflix Rights und dem israelischen Netzwerk Kan 11 koproduziert.

Achtung Spoiler: Das Entertainment-Portal Deadline skizzierte Teile der Story in groben Zügen bereits vor einem Jahr. Demnach soll Tamar Rabinyan als IT-Expertin des Mossad ein eine Kernkraftwerk im Iran angreifen. Als das Unterfangen scheitert taucht Rabinyan in Tehran unter, schlägt sich alleine durch und Gerät in einen Konflikt zwischen ihrer Mission und ihren eigenen iranischen Wurzeln. Zudem entspinnt sich eine Romanze, während Rabinyan sowohl vom iranischen Regime als auch von ihren Mossad-Kollegen gesucht wird.

Bislang ist die Spionage-Serie „Tehran“ lediglich auf eine Staffel angelegt.