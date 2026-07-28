Mova verkauft jetzt akkubetriebene Gartengeräte

Dass Mova zum Dreame-Konzern gehört, lässt sich auch am Produktportfolio der Marke erkennen. Ähnlich wie Dreame bietet auch Mova mittlerweile deutlich mehr als nur Reinigungsroboter und Rasenmäher an. Unter anderem sind unter der Marke mittlerweile auch Geräte zur Körperpflege und Werkzeuge erhältlich. Ganz neu bietet Mova nun auch diverse Gartengeräte an.

Ein Akkusystem für mehrere Geräte

Als besonderes Merkmal setzt Mova bei seinen akkubetriebenen Gartenwerkzeugen auf ein einheitliches Akkusystem. So lassen sich verschiedene Geräte mit denselben Akkus und Ladegeräten betreiben, was die Anschaffungskosten deutlich reduzieren kann.

Zum Start umfasst das Gartengeräte-Sortiment von Mova einen klassischen Rasenmäher, einen Rasentrimmer, eine Astsäge, eine Heckenschere und eine elektrische Gartenschere. Die Geräte basieren allesamt auf einer gemeinsamen 20-Volt-Akkuplattform. Bei leistungsstärkeren Modellen könnten zwei Akkus gleichzeitig eingesetzt werden, wodurch sich die Betriebsspannung auf 40 Volt erhöhen lässt.

Mova beschreibt die neuen Geräte als Ergänzung für das bisherige Angebot an Mährobotern. Neben automatisierten Lösungen für die Rasenpflege will man damit auch Werkzeuge für klassische Gartenarbeiten liefern können. Der Vertriebsweg scheint uns allerdings noch nicht sonderlich gut durchdacht. Nur ein Teil der Geräte ist bei Mova direkt erhältlich. Andere Produkte werden teils über Amazon und teils über den Onlineshop von Kaufland verkauft.

5 Geräte für den Garten

Der Akku-Rasenmäher GL415 ist für mittelgroße Rasenflächen vorgesehen. Er verfügt über eine Schnittbreite von 38 Zentimetern sowie eine zentrale Schnitthöhenverstellung. Darüber hinaus stehen laut Hersteller eine Fang- und eine Mulchfunktion zur Verfügung. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 329 Euro.

Für die Pflege von Rasenkanten bietet Mova den Rasentrimmer GT215 an. Das Gerät arbeitet mit zwei Geschwindigkeitsstufen und einer halbautomatischen Fadennachführung. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 169 Euro.

Die Astsäge GC205 soll mit einer Schnittlänge von zwölf Zentimetern und automatischer Kettenschmierung bei der Baumpflege unterstützen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 129 Euro.

Ebenfalls für 129 Euro wird die Heckenschere GH221 angeboten. Sie ist mit einer 55 Zentimeter langen Messerschiene ausgestattet und soll Äste mit bis zu 20 Millimetern Durchmesser schneiden können.

Die elektrische Gartenschere GPS201 eignet sich laut Mova für Äste mit einem Durchmesser von bis zu 38 Millimetern und verfügt über eine titanbeschichtete Klinge. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 149 Euro.