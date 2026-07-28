ChatGPT für den Mac erhält Sprachmodus zurück

OpenAI bringt die Sprachsteuerung in seine Desktop-App für macOS zurück. Rund ein halbes Jahr nachdem die Funktion auf dem Mac überraschend entfernt wurde, steht sie nun wieder zur Verfügung. Diesmal basiert sie auf dem neuen Sprachmodell GPT Live, das Anfang Juli zunächst für iPhone, iPad, Android und den Browser eingeführt wurde.

Die damalige Entscheidung hatte viele Nutzer überrascht. OpenAI begründete den Schritt Anfang des Jahres mit dem Ziel, die Spracherfahrung auf den verschiedenen Plattformen zu vereinheitlichen. Während die Funktion in den Mobil-Apps und später auch im Browser erhalten blieb, mussten Mac-Anwender vorübergehend komplett auf die Desktop-Integration verzichten.

Gespräche mit Unterbrechungen und Desktopsteuerung

Die neue Funktion trägt den Namen ChatGPT Voice und nutzt GPT Live. Anders als die frühere Version kann das System gleichzeitig zuhören und antworten. Nutzer können den Assistenten während einer Antwort unterbrechen oder das Gespräch ohne spürbare Verzögerungen fortsetzen. Dadurch sollen Unterhaltungen natürlicher ablaufen.

Die Sprachfunktion steht nicht nur im normalen Chatfenster zur Verfügung. Sie lässt sich auch in den Bereichen Work und Codex einsetzen, sodass sich Aufgaben per Sprache starten oder koordinieren lassen. Wer ein iPhone mit dem Mac gekoppelt hat, kann Sprachbefehle zudem über die Fernsteuerungsfunktionen von iOS an die Desktop-App weiterreichen.

Wie schon bei den Mobilversionen stehen verschiedene Stimmen zur Auswahl. Dazu gehören unter anderem Arbor, Breeze, Cove, Ember, Juniper, Maple, Sol, Spruce und Vale.

Rollout startet für Bezahlkunden

Die Einführung erfolgt schrittweise für Nutzer der Tarife Plus, Pro, Business, Edu und Enterprise. Nach einer rund zweiwöchigen Einführungsphase soll die Funktion automatisch freigeschaltet werden. Die Desktop-App informiert darüber mit einer Benachrichtigung.

OpenAI begrenzt die Nutzung je nach Tarif. Plus-Abonnenten können den Sprachmodus innerhalb eines Fünf-Stunden-Fensters für etwa 15 bis 30 Minuten verwenden. Business-, Enterprise- und Edu-Kunden erhalten rund 45 Minuten. Die beiden Pro-Tarife bieten deutlich längere Gesprächszeiten, wobei die teuerste Variante den Sprachmodus ohne zeitliche Begrenzung nutzen kann.