Die im März angekündigte Matter-Unterstützung für die FRITZ!Box 5690 Pro ist jetzt da. Zunächst allerdings nur als Beta-Version. Der Anbieter FRITZ! (ehemals AVM) hat eine neue Laborversion für die FRITZ!Box 5690 Pro veröffentlicht. Die Vorabversion dient als Testplattform für das kommende FRITZ!OS 8.50 und erweitert die FRITZ!Box 5690 Pro um eine Matter-Bridge-Funktion.

Bislang war die Unterstützung von Matter bei den FRITZ!-Geräten ausschließlich über das FRITZ!Smart Gateway verfügbar. Mit der neuen Laborversion können Nutzer kompatible Smarthome-Produkte von FRITZ! sowie unterstützte Geräte anderer Hersteller über die FRITZ!Box direkt in ein Matter-Netzwerk einbinden. Der Router übernimmt dabei die Rolle einer Matter-Bridge und ermöglicht die Anbindung der verbundenen Geräte an Plattformen wie Apple Home oder Amazon Alexa.

Alternative zum FRITZ!Smart Gateway

Laut FRITZ! lassen sich auf diese Weise unter anderem die hauseigenen Heizkörperregler wie das FRITZ!Smart Thermo 302 über Matter in kompatible Smarthome-Systeme integrieren. Anwender können ihre Geräte auf diesem Weg auch über Sprachassistenten wie Siri oder Alexa und die zu diesen Plattformen gehörenden Automatisierungsfunktionen steuern.

Mit der Integration erweitert der Berliner Hersteller die Einsatzmöglichkeiten seiner Smarthome-Produkte. Die Matter-Anbindung ist nun auch ohne separates FRITZ!Smart Gateway möglich. Weitere Infos zur Matter-Integration durch FRITZ! finden sich hier.

Laborversion als Testplattform

Die Laborversionen von FRITZ! richten sich an Nutzer, die neue Funktionen bereits vor der offiziellen Veröffentlichung ausprobieren möchten. Solche Testversionen erscheinen regelmäßig vor größeren FRITZ!OS-Updates und enthalten neben neuen Funktionen häufig auch Verbesserungen in Bereichen wie Sicherheit und Energieeffizienz.

Rückmeldungen der Tester sollen in die weitere Entwicklung von FRITZ!OS 8.50 einfließen. Die jetzt veröffentlichte Laborversion konzentriert sich der Ankündigung zufolge vor allem auf die neue Matter-Unterstützung.