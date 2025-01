Mova P50 Pro Ultra: Roboter-Neuzugang mit soliden Leistungsdaten

Die Marke Mova ist bei uns noch weitgehend unbekannt. Dies dürfte sich jedoch bald ändern. Der Anbieter von Elektrogeräten will hierzulande fortan deutlich mehr Präsenz zeigen. Besonders interessant macht Mova die Tatsache, dass die Marke eng mit Dreame verknüpft ist und zum Teil nahezu baugleiche Geräte zu deutlich günstigeren Preisen im Programm hat.

Ins neue Jahr startet der Anbieter hierzulande mit dem Reinigungsroboter MOVA P50 Pro Ultra. Das regulär mit einem Preisschild von 999 Euro versehende Gerät kann im Rahmen einer Einführungsaktion für kurze Zeit zum Preis von 899 Euro vorbestellt werden.

Preislich positioniert Mova den P50 Pro Ultra damit im Premiumsegment. Zumindest von den Leistungsdaten her dürfte diese Eingruppierung okay gehen. So kommt das Gerät etwa mit einer stattlichen Saugleistung von 19.000 Pascal, und muss sich mit Blick auf seinen Funktionsumfang auch sonst nicht vor der Konkurrenz verstecken. Das Gerät kann sowohl seine Seitenbürste als auch den rechten Wischmopp um bis zu vier Zentimeter ausfahren, um einen gründlicheren Reinigungseffekt in Ecken zu erzielen.

Heißwasser-Reinigung und Effizienzkontrolle

Zudem soll die integrierte RGB-Kamera hartnäckige Flecken und eingetrocknete Verschmutzungen erkennen, um eine intensivere Reinigung in solchen Bereichen zu gewährleisten. Der Sauger analysiert die Trübung des verwendeten Wassers, um den Verschmutzungsgrad von Mopps und Böden zu ermitteln und gegebenenfalls einen weiteren Reinigungsprozess einzuleiten.

Die rotierenden Moppscheiben für die Nassreinigung sowie die Waschplatte werden in der kombinierten Absaug- und Wasserstation mit 75 Grad heißem Wasser gereinigt und im Anschluss mit auf 45 Grad erhitzter Luft getrocknet.

Für die Navigation setzt der MOVA P50 Pro Ultra auf ein kombiniertes Laser- und Kamerasystem, mit dessen Hilfe auch vorhandene Hindernisse erkannt und umfahren werden können.

Auf dem Papier können sich die Leistungsdaten des neuen Reinigungsroboters durchaus sehen lassen. Noch dazu sieht die Station des Mova P50 ganz gut aus. Wir sind gespannt, ob das Gerät die damit verbundenen Erwartungen auch im Praxistest erfüllen kann.