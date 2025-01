Windows 10 bekommt ab Oktober keine kostenlosen Updates mehr

Microsoft schickt Windows 10 am 14. Oktober in den Ruhestand. Wenn man bedenkt, dass Windows 10 vor annähernd zehn Jahren vorgestellt wurde, klingt diese Meldung erstmal nicht sonderlich wichtig. Allerdings hat Microsoft das Problem, dass weiterhin in großer Zahl Computer im Umlauf sind, die auf diese alte Version von Windows setzen.

Der Grund für die ungebrochene Popularität von Windows 10 liegt nur teilweise daran, dass sich die Nutzer nicht mit der 2021 vorgestellten Windows-Version 11 anfreunden können. Oft sind es auch die technischen Voraussetzungen, die einen Umstieg auf Windows 11 verhindern. Bereits bei dessen Einführung wurden die Anforderungen an die Hardware als überzogen kritisiert und Microsoft wurde unterstellt, seine Kunden gezielt zum Kauf neuer Computer zu drängen. So lässt sich das System beispielsweise auf Rechnern, die mit nicht unterstützten Prozessoren arbeiten, gar nicht erst installieren. Diese Problematik kann auch im Zusammenhang mit der Nutzung von Windows 11 auf Intel-Macs auftreten.

Wie Microsoft jetzt angekündigt hat, wird Windows 10 zwar auch über den genannten Stichtag hinaus weiter laufen, dann jedoch nicht mehr mit Updates versorgt. Zudem stellt Microsoft zum 14. Oktober auch die Unterstützung seiner Office-Suite Microsoft 365 auf Computern mit Windows 10 ein. Das Unternehmen fordert seine Kunden dazu auf, Windows 11 zu nutzen, um die in Microsoft 365 enthaltenen Anwendungen weiterhin zu verwenden.

Kostenpflichtige Updates zur Überbrückung

Für Kunden, die keine Möglichkeit haben, Windows 11 zu nutzen, wird Microsoft für begrenzte Zeit ein kostenpflichtiges Programm mit Namen „Windows 10 Extended Security Updates“ anbieten. Für voraussichtlich 30 Euro kann man hier dann ein Jahr lang funktions- und sicherheitsrelevante Updates kaufen. Die Tage dieser Windows-Version scheinen aber definitiv gezählt. Auf kurz oder lang werden sich auch all jene Nutzer, die sich vor dieser Umstellung drücken, zwangsläufig mit der neuen Windows-Philosophie anfreunden und wenn nötig, auch das nötige Geld für neue Hardware in die Hand nehmen müssen.