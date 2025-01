SwitchBot macht den Luftreiniger zum Beistelltisch

SwitchBot baut sein Smarthome-Programm derzeit konstant aus und hat mittlerweile auch einen Luftreiniger im Programm. Hier gefällt uns gleich mal, dass der Hersteller sich offenbar etwas mehr Gedanken gemacht hat und eine Zusatznutzung als Beistelltisch anbietet.

Der Luftreiniger von SwitchBot wird in zwei Ausführungen angeboten. In der Standardausführung ist das Gerät mit einer kleineren, wasserfesten Ablageplatte ausgestattet. Alternativ dazu gibt es auch eine Version mit einer größeren Platte aus Holzimitat, in die zudem eine Qi-Ladefläche integriert ist.

Die Verarbeitung macht einen soliden Eindruck. Es wackelt nichts und die Filterklappe wird durch Magnete gehalten. Die Ladefläche bei der größeren Variante wird durch einem Silikonring markiert, der zugleich für guten Halt der aufgelegten Geräte sorgt.

LED-Stimmungslicht integriert

Beide Geräte verfügen über ein Stimmungslicht an der Oberseite, dessen Farbe und Helligkeit manuell ausgewählt werden können. Optional kann sich die Lichtfarbe auch analog zur aktuellen Luftqualität ändern.

Zur App-Anbindung kommen wir später, zunächst werfen wir einen Blick auf den rund 50 Zentimeter hohen Zylinder, den man für einen optimalen Effekt mit etwas Abstand von Möbeln und Wänden aufstellen sollte. Der SwitchBot-Reiniger saugt die Luft an der Vorder- und Rückseite an, um sie durch ein 3-stufiges Filtersystem zu leiten.

Einen Bonus gibt es hier für die herausnehmbare Vorfilterschicht, die groben Staub und Tierhaare von der Haupteinheit fernhält. Beides kann bei Bedarf mit einem Staubsauger oder auch feucht gereinigt werden. Ergänzend arbeitet in dem Gerät ein kombinierter HEPA-Aktivkohle-Filter, der je nach Beanspruchung zwischen sechs und zwölf Monate lang hält und laut Hersteller 99,97 Prozent der Partikel mit bis zu 0,3 Mikrometern Größe aufnimmt. Ersatzfilter bietet SwitchBot bislang noch nicht an, diese sollten jedoch zeitnah ebenfalls erhältlich sein.

Natürlich spielt bei der Reinigung die Raumgröße eine entscheidende Rolle. SwitchBot zufolge kann das Gerät bis zu 166 Quadratmeter innerhalb einer Stunde reinigen. Wenn ihr das Gerät aber nicht permanent auf voller Leistung betreiben wollt, würden wir hier eher von einer normalen Raumgröße mit bis zu 40 Quadratmetern ausgehen.

SwitchBot will insbesondere Haustierhalter ansprechen

SwitchBot bewirbt seinen Luftreiniger ganz besonders auch als Zubehör für Haustierhalter. Dies betrifft nicht nur den selbst reinigbaren „Tierhaar-Vorfilter“, auch das vom Netzteil zum Luftfreiniger führende Anschlusskabel ist besonders robust und laut SwitchBot „kaufest“ ausgeführt.

Der Luftreiniger verfügt auch über einen Haustiermodus, in dem er besonders intensiv arbeitet, um Tierhaare und dergleichen aus der Luft zu entfernen. Hier läuft der Lüfter standardmäßig mit mittlerer Leistung, erhöht den Luftdurchfluss allerdings, wenn Tierhaare oder eine erhöhte Geruchsbelastung erkannt werden. Ergänzend dazu kann das Gerät im Automatikmodus an die Luftqualität angepasst oder im Schlafmodus arbeiten. Dieser lässt den Lüfter in der Tat kaum hörbar arbeiten, während die Luft dennoch leicht spürbar umgewälzt wird. In höheren Stufen kann das Gerät aber durchaus auch aufdrehen. Mit maximaler Leistung lässt man den Luftreiniger besser nur laufen, wenn man den Raum gerade nicht benutzt.

Neben den drei oben erwähnten Modi kann man den Lüfter auch manuell in drei Leistungsstufen steuern sowie Zeitpläne erstellen oder die Abschaltung per Timer regeln. Die Bedienung erfolgt über ein Tastenfeld oder über die SwitchBot-App.

App-Integration und Apple-Home-Option

Die SwitchBot-App darf man in erster Linie als Ergänzung sehen, um den Luftreiniger auch mal vom Schreibtisch oder vom Bett aus zu bedienen. Hier stehen sämtliche direkt am Gerät verfügbaren Funktionen zur Verfügung, allerdings gibt es noch zwei Bonusfunktionen obendrauf. So kann man sich hier historische Daten zur Luftqualität am Aufstellort anzeigen lassen und die integrierte LED-Beleuchtung erweitert bedienen.

Das LED-Licht kann in zehn verschiedenen Farben und drei Helligkeitsstufen leuchten. Zudem besteht die Möglichkeit, die LED-Lampe dauerhaft aus- oder einzuschalten. Standardmäßig wird die Funktion durch die Umgebungsbeleuchtung gesteuert.

Der Luftreiniger von SwitchBot verbindet sich über WLAN mit dem Hausnetz. Das lässt sich über Matter auch in Apple Home integrieren, hierfür wird allerdings ein aktueller Hub von SwitchBot als Brücke vorausgesetzt. In der Home-App kann man das Gerät dann als Licht oder auch Ventilator anzeigen lassen, die Steuerungsmöglichkeiten sind hier allerdings auf das generelle an- oder ausschalten begrenzt.

Einen kleinen Bonus müssen wir noch erwähnen. Der Luftreiniger von SwitchBot hat auf der Rückseite eine kleine Schublade integriert, in die man Dufttropfen träufeln kann. Das funktioniert prima, allerdings sollte man hier schon aus Rücksicht auf sich selbst nur hochwertige Aromatropfen und diese zudem in Maßen verwenden.

Zwei Modelle – zwei Preise

SwitchBot bietet seinen Luftreiniger in beiden Varianten mit Preisnachlass an. Auf der Webseite des Herstellers bezahlt man für die Basisversion gerade 180 Euro und für das Modell mit integriertem Tisch 240 Euro.

Alternativ dazu gibt es das Gerät auch bei Amazon zu Einführungspreisen erhältlich. Hier bezahlt man für das Basismodell 195,99 Euro und für die Variante mit Tisch und Ladefläche 239,99 Euro.