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Schicker Musikplayer für Mac-Nutzer

Mac-Geheimtipp Playhead: Freeware für MP3s, Last.fm und SoundCloud
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Mit Playhead steht ein neuer Musikplayer für den Mac zum Download bereit, der sich gezielt an Nutzer mit einer eigenen, lokal gespeicherten Musiksammlung richtet. Statt Streamingdiensten, Benutzerkonten und Cloud-Bibliotheken stehen die auf dem Rechner vorhandenen Audiodateien im Mittelpunkt.

Playhead Setup

Die Anwendung befindet sich noch in der Beta-Phase, ist kostenlos verfügbar und wird als Open-Source-Projekt unter der MIT-Lizenz entwickelt.

Playhead richtet sich an Musiksammler, die ihre Dateien weiterhin selbst verwalten. Nach dem Hinzufügen vorhandener Musikordner lässt sich die Sammlung entweder als klassische Mediathek oder anhand der bestehenden Ordnerstruktur durchsuchen. Der Bibliotheksmodus sortiert Titel nach Interpreten, Alben, Wiedergabelisten und Favoriten. Der Ordnermodus übernimmt dagegen die bereits auf dem Mac vorhandene Ablage. Das kann etwa bei Downloads, Samples, Exporten oder der Vorbereitung von DJ-Sets sinnvoll sein.

Wellenform erleichtert die Orientierung im Titel

Ein zentrales Element der Anwendung ist die Darstellung der Audiodateien als Wellenform. Playhead analysiert die Titel dafür lokal und speichert die erzeugten Daten zwischen. Nutzer können so den Verlauf eines Stücks überblicken und schneller innerhalb eines Titels navigieren.

Playhead Wellenform

Unterstützt werden unter anderem MP3, FLAC, WAV, AIFF, M4A, OGG, Opus und AAC. Die Wiedergabe erfolgt direkt vom lokalen Datenträger. Playhead kann hinzugefügte Ordner überwachen und bietet Funktionen wie Suche, Zufallswiedergabe, Wiederholung, Tastaturkurzbefehle sowie die Steuerung über die Medientasten des Mac.

Auch die Metadaten vorhandener Musikdateien lassen sich innerhalb der Anwendung bearbeiten. Dazu zählen Titel, Interpret, Album, Genre, Jahr, Titelnummer, BPM, Kommentare und Covergrafiken.

Playhead Settings 2500

Last.fm und SoundCloud optional

Playhead benötigt kein eigenes Benutzerkonto und legt den Zustand der Musikbibliothek lokal ab. Eine Cloud-Mediathek oder Werbung gibt es nicht. Optional lassen sich SoundCloud und Last.fm anbinden. Abgespielte Titel können dann an Last.fm übermittelt werden. Eine Synchronisierung der dort als Favoriten markierten Stücke muss gesondert aktiviert werden.

Lastfm Soundcloud 2500

Aktuell wird Playhead ausschließlich als Mac-Version angeboten. Windows und Linux sollen später folgen.
17. Aug. 2026 um 17:14 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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