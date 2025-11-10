ifun.de — Apple News seit 2001. 45 097 Artikel

Ab Sommer 2026, ab 949 Euro

Cardo BEYOND: Motorradhelme mit ANC, Kommunikation und Bremslicht
Mit den neuen Helmmodellen BEYOND GTS und BEYOND GT will Cardo Systems ab Sommer 2026 den Markt für Motorradhelme verändern. Statt auf ein klassisches Kommunikationsmodul zum Nachrüsten setzt der Anbieter erstmals auf eine vollständige Systemintegration. Alle technischen Komponenten sind in die Helmschale eingebettet und sollen so sowohl den Bedienkomfort als auch die Sicherheit erhöhen.

Cardo Beyond Bremslicht

Beide Modelle verfügen über integrierte Lautsprecher mit 53 Millimetern Durchmesser. Diese wurden von Cardo Sound Labs speziell für die Nutzung im Helm optimiert. Ergänzt wird das Audiosystem durch eine aktive Geräuschunterdrückung, die Umgebungsgeräusche wie Wind herausfiltern und die Belastung für das Gehör reduzieren soll.

Eine Intercom-Funktion (im Inneren der Helme ist das Äquivalent des Packtalk Pro verbaut) erlaubt den Austausch mit anderen Fahrern über Distanzen von bis zu zwei Kilometern, ohne dass eine permanente Bluetooth-Verbindung notwendig ist. Zudem sind Sprachbefehle möglich, etwa zum Steuern von Musik oder Navigation.

Cardo Beyond Seitenansicht.gif

Gesundheitsindikator und aktives Bremslicht

Neben Komfort und Konnektivität setzt Cardo auf zusätzliche Sicherheitsfunktionen. Die Helme erfassen potenzielle Unfälle und senden im Ernstfall automatisch eine Warnung an einen vorher definierten Notfallkontakt. Ein aktives Bremslicht am Hinterkopf soll für bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr sorgen. Außerdem sind beide Modelle mit einem besonders breiten Visier ausgestattet, das serienmäßig mit einem Pinlock-Innenvisier zur Beschlagvermeidung kombiniert wird.

Cardo BEYOND GTS Side

Ein integrierter Gesundheitsindikator prüft fortlaufend den Zustand des Helms und erinnert an notwendige Wartung oder einen möglichen Austausch. Die GTS-Version nutzt dafür eine Außenschale aus Carbonfaser und wird mit kabellosem Ladegerät und wechselbarem Akku geliefert. Beim günstigeren GT-Modell besteht die Schale aus Glasfaser, auf die drahtlose Ladefunktion wird verzichtet.

Modularer Systemaufbau für einfache Upgrades

Zu den technischen Besonderheiten gehört auch ein modulares Systemaufbau, der spätere Erweiterungen durch neue Komponenten erlaubt. So lassen sich etwa einzelne Funktionen durch Software- oder Hardware-Upgrades nachrüsten.

Cardo Specs 2500

Der Akku kann bei Bedarf entnommen und separat geladen werden, was vor allem bei längeren Touren praktisch ist. Eine automatische Abschaltung bei Nichtnutzung soll Energie sparen, während eine frei belegbare Funktionstaste dem Nutzer erlaubt, zentrale Steuerbefehle individuell anzupassen.

Die BEYOND-Modelle sollen im Sommer 2026 in den Handel kommen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1199 Euro für das GTS-Modell und 949 Euro für die GT-Variante.
  • ANC in schlau, wenn Sirenen verstärkt werden, wäre ein Komfort und Sicherheits plus.

  • Cardo, seit nem Jahr wollten sie open Mesh integrieren und bis jetzt ist nichts passiert. Sena hat sich gefreut… ausserdem kaufe ich NIE einen Helm mit integrierten Intercom. Man ist immer davon abghängig, nein danke.

  • Kann man durchaus etwas günstiger schon eine Weile von Schuberth bekommen ( C4 oder C5 pro). Ebenfalls integriert und modular. Bin jedenfalls damit schon länger sehr zufrieden.
    Das Thema ist am Ende aber wie mit „Dem“ Wanderschuh, es kommt auf den Fuß an.

  • Vergleichbares kam dieses Jahr
    Mit der Sena Phantom auf den Markt

  • Dafür, dass ein Helm ein Verschleißteil ist, finde ich den Preis ganz schön sportlich.

