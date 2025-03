Snow Sequoia: Rufe nach Aufräumarbeiten bei Apple werden lauter

Immer mehr Apple-Nutzer äußern Unzufriedenheit mit dem aktuellen Zustand der aus Cupertino stammenden Betriebssysteme. In der Community scheint inzwischen ein breiter Konsens zu herrschen: Statt neuer Funktionen braucht es endlich wieder mehr Stabilität und Zuverlässigkeit.

Inbegriff der Zuverlässigkeit: Mac OS X Snow Leopard

Wachsende Unzufriedenheit

Auslöser der Diskussion sind zunehmende Beschwerden über Fehler in den aktuellen Versionen von macOS, iOS und iPadOS. Nutzer berichten etwa von Problemen beim Kopieren von Text in der Nachrichten-App, unzuverlässigen Netzwerkverbindungen oder verschwundenen Bedienelementen. Auch die Mac-Systemeinstellungen gelten vielen inzwischen als unübersichtlich – Funktionen, die früher intuitiv erreichbar waren, verstecken sich nun hinter verschachtelten Menüs.

Zudem zeigt sich, dass selbst zentrale Systemkomponenten wie Spotlight nicht mehr so zuverlässig funktionieren wie früher. Viele System-Apps wirken in Design und Bedienung unausgereift. Auffällig: Die Kritik betrifft vor allem Anwendungen wie Nachrichten, Mail oder Safari – also Applikationen, die im Alltag eine zentrale Rolle spielen.

Neben technischen Problemen geraten zunehmend auch Designentscheidungen in die Kritik. Die neue Fotos-App von iOS 18 etwa erschwert mit veränderter Navigation die gewohnte Bedienung. Neue Apps wie Apple Sports oder die Einladungen-App wirken unausgereift und wenig durchdacht.

Dazu kommen Verzögerungen bei Projekten wie der CarPlay-Erneuerung, die Apple bereits 2022 angekündigt hatte, aber bis heute nicht umgesetzt wurde. Auch die Sprachasstenz Siri hat sich seit ihrer Einführung 2011 (gefühlt) kaum weiterentwickelt – die jüngst geplanten Siri-Erweiterungen wurden bis auf Weiteres verschoben.

Ruf nach einem Neustart

In der Community werden Rufe nach einem Kurswechsel lauter. Apple solle ein Update liefern, das sich ganz auf Fehlerbehebung und Systempflege konzentriert – ein „Snow Leopard“ für macOS Sequoia. Nur auf einer stabilen Grundlage lasse sich sinnvoll mit neuen Technologien wie Apple Intelligence arbeiten.

Ob Apple diesen Weg einschlägt, bleibt offen. Immerhin deutet sich in der KI-Abteilung mit neuen Führungsverantwortungen ein Umdenken an. Ob dies auch die Systementwicklung erreichen wird, ist bislang jedoch völlig unklar.