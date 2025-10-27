UniFi Protect bekommt neue Pro-Kameras für die Deckenmontage

Ubiquiti baut sein Produktangebot rund um die hauseigene Sicherheitslösung UniFi Protect weiter aus. Der Hersteller hat drei neue Überwachungskameras für die Deckenmontage vorgestellt. Die neuen Modelle richten sich insbesondere an professionelle Anwender und sollen in Innen- wie Außenbereichen zuverlässig funktionieren.

G6 Pro Turret mit 4K-Auflösung

Das Modell G6 Pro Turret verfügt über einen Bildsensor mit acht Megapixeln Auflösung sowie ein optisches Zweifach-Zoomobjektiv. Damit sollen auch bei schwachem Licht detailreiche 4K-Aufnahmen möglich sein. Die Kamera ist der Schutzklasse IP66 entsprechend vor Staub und Wasser geschützt und somit auch für den Einsatz im Freien geeignet. Eine integrierte KI-Recheneinheit soll Bewegungen und Objekte in Echtzeit erkennen und analysieren.

Zudem bietet die Kamera Infrarot-Nachtsicht bis 40 Meter und einen zusätzlichen LED-Scheinwerfer. Der Leuchtring rund um die Linse soll laut Hersteller die Gesichtserkennung unterstützen.

Die UniFi G6 Pro Turret soll ab Januar zum Preis von 511,70 Euro erhältlich sein.

G6 Pro Dome für öffentliche Bereiche

Alternativ bietet Ubiquiti mit der UniFi G6 Pro Dome eine Variante der Kamera an, die über die gleiche technische Ausstattung verfügt, jedoch mit einem besonders widerstandsfähigen Gehäuse ausgestattet ist. Diese ab Dezember für 534,31 Euro erhältliche Kamera soll sich für Einsatzorte wie öffentliche Gebäude oder Industrieanlagen eignen.

Multisensor-Kamera für weite Flächen

Ergänzend hat Ubiquiti mit dem AI Multi Sensor 4 eine Kameraeinheit mit vier unabhängig voneinander arbeitenden 4K-Sensoren angekündigt. Durch die Kombination mehrerer Blickwinkel sollen damit großflächige Überwachungsbereiche mit nur einem Gerät abgedeckt werden können. Jeder Sensor verfügt über einen optischen Zoom, wodurch sich die Ausrichtung flexibel anpassen lässt.

Der UniFi AI Multi Sensor 4 soll ebenfalls ab dem kommenden Monat erhältlich sein. Zum Preis macht der Hersteller noch keine Angaben.