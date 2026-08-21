Momentum True Wireless 5: Sennheiser macht In-Ears reparierbarer

Sennheiser hat mit den Momentum True Wireless 5 eine neue Generation seiner Premium-In-Ears vorgestellt. Während viele Hersteller bei neuen Ohrhörern vor allem längere Laufzeiten und bessere Geräuschunterdrückung hervorheben, fällt bei Sennheiser eine andere Neuerung besonders auf: Die Akkus lassen sich vom Nutzer selbst austauschen.

Das gilt nicht nur für das Ladecase, sondern auch für die beiden Ohrhörer. Nach Angaben des Herstellers genügt dafür ein handelsüblicher Schraubendreher. Sennheiser verfolgt damit den gleichen Ansatz wie beim Momentum 5 Wireless, dessen Akku ebenfalls ohne Besuch beim Service ausgetauscht werden kann. Gerade bei True-Wireless-Hörern ist das überraschend, weil nachlassende Akkuzellen hier bislang häufig das faktische Lebensende des gesamten Produkts bedeuten.

Dolby Atmos und verbessertes ANC

Im Inneren bleibt Sennheiser seinem 7 Millimeter großen TrueResponse-Wandler treu. Neu sind Bluetooth 6.0 sowie aptX Adaptive und aptX Lossless mit Übertragungen von bis zu 24 Bit und 96 kHz. Von den aptX-Funktionen profitieren allerdings nur entsprechend kompatible Zuspieler – iPhone und iPad unterstützen die Qualcomm-Codecs nicht.

Auch die aktive Geräuschunterdrückung wurde überarbeitet. Sechs Mikrofone und zwei Knochenschallsensoren sollen zugleich für bessere Telefongespräche sorgen und die eigene Stimme auch in lauter Umgebung zuverlässiger vom Hintergrund trennen. Eine automatische Windunterdrückung ist ebenfalls integriert.

Darüber hinaus unterstützen die neuen Ohrhörer Dolby Atmos mit Head-Tracking. Bewegungen des Kopfes werden dabei erfasst, sodass die virtuelle Klangbühne ihre Position im Raum beibehält. Einstellungen lassen sich über die Sennheiser Smart Control Plus App vornehmen. Diese erhält unter anderem einen Acht-Band-Equalizer.

Bis zu 40 Stunden Laufzeit

Pro Ladung nennt Sennheiser eine Wiedergabezeit von bis zu zwölf Stunden. Zusammen mit den zusätzlichen Ladungen im Qi-fähigen Case sollen maximal 40 Stunden möglich sein. Acht Minuten am Ladekabel reichen laut Hersteller für eine weitere Stunde Wiedergabe.

Die nach IP54 geschützten Momentum True Wireless 5 wurden zudem neu geformt und sollen komfortabler sitzen als ihre Vorgänger. Auch das Ladecase fällt schmaler aus. Die Kopfhörer erscheinen in Graphite, Cream, Copper, Denim und Lavender.

Der Verkaufsstart ist für den 3. September vorgesehen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 299,90 Euro.