Mit xbar selber machen: Beliebige Live-Werte in der Mac-Menüleiste

Nachdem wir uns im Laufe der letzten Tage etwas länger mit der kostenfreien Menüleisten-Applikation xbar beschäftigt haben, wollen wir an dieser Stelle noch mal an den Download für Frickler, Bastler und Programmierer erinnern, mit dessen Hilfe sich nahezu beliebige Information in der Mac-Menüleiste einblenden lassen.

Unbedarfte Anwender, die noch keine Berührung mit Programmiersprachen hatten oder vielleicht auch einfach keine Lust haben, selbst Hand anzulegen, sollten sich jedoch nicht vergraulen lassen: Die xbar-Community bietet zahlreiche Plugins an, die sich per Mausklick aktivieren lassen und ohne weiteres Zutun einfach funktionieren.

Per Python, PHP, Bash und Co.

Wer jedoch grundsätzlich Lust auf ein Paar Zeilen Python, PHP oder Bash hat, der kann auf eine nahezu beliebige Script- bzw. Programmiersprache setzen, um eigene Plugins für Xbar zu erstellen oder Vorlagen aus der Community den eigene Bedürfnissen anzupassen.

Live-Anzeige für das Balkonkraftwerk: Wir haben etwa eine Live-Anzeige für das kürzlich errichtete Balkonkraftwerk erstellt, die zurückhalten über den aktuellen Ertrag, mögliche Fehler und die bisherigen Leistungsdaten informiert. Auf Mausklick offenbart das Plugin zudem drei Links, die schnell auf das Webportal der Solarman-Applikation und den Einstellungsbereich des Wechselrichters verlinken. Python-Vorlage.

Live-Anzeige für die Wetterstation: Für die Wetterstation von Netatmo zeigt uns ein weiteres xbar-Plugin die aktuelle Innen- und Außentemperatur, den CO2-Wert und weitere Messergebnisse auf Mausklick. PHP-Vorlage.

Einfache Dokumentation

Dabei müsst ihr die anzuzeigenden Werte lediglich als Ausgabe an den „Standard Output“ des Systems senden, also in PHP schlicht mit „echo“ und in Python etwa mit „print()“ arbeiten.

Nach einem Blick in die einfache xbar-Dokumentation (die Aktualisierungsintervalle bestimmt etwa der Dateiname eurer Plugins) könnt ihr die ausgegebenen Werte dann um zusätzliche Symbole, Weblinks und erweiterte Ansichten ergänzen, die erst nach einem Mausklick auf die Menüleiste sichtbar werden.