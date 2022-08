Karlsruhe grüßt Apple Karten: Eure „Umsehen“-Fundstücke? [Update]

Der große Datenschutz-Aufschrei, der Google im Jahr 2010 dazu motivierte auf dem sprichwörtlichen Absatz kehrt zu machen und die Street-View-Anzeige in Deutschland nicht mehr zu aktualisieren, blieb zur Einführung der vergleichbaren Umsehen-Funktion durch Apple bislang aus.

Pixel-Häuser seit Ende April

Auf die sonstigen Begleiterscheinungen müssen wir jedoch nicht verzichten. Nachdem bereits im Ende April die ersten Häuser ausfindig gemacht wurden, deren Eigentümer einen (erfolgreichen) Antrag auf die großflächige Unkenntlichmachutg ihrer Fassaden bei Apple eingereicht hatte, punktet Apples Umsehen-Funktion aktuell in Karlsruhe mit einem Fahrradfahrer und dessen ausgestreckter Hand.

Selbst zu Gesicht bekommen könnt ihr diesen, wenn ihr euch das „ACHAT Plaza Hotel“ in Karlsruhe anzeigen lasst und die Rüppurrer Straße dort ein paar Mal auf und abfahrt. Ein Paar mal, da es gar nicht (mehr) so leicht ist den Stinkefinger, der sich aktuell seinen Weg durch die sozialen Netze bahnt, im Vollbild zu erfassen. Als würde Apple hier bereits hinter den Kulissen schrauben, findet exakt am „Tatort“ einen Bildmaterialwechsel statt, der den Radfahrer durch Schönwetteraufnahmen ersetzt. Wer sich Mühe gibt landet aber irgendwann beim radelnden Duo, das entgegengesetzt der Fahrtrichtung und teils auch auf dem Bürgersteig unterwegs ist.

Was sind eure „Umsehen“-Fundstücke?

Daran anschließend direkt mal eine Frage in die Runde, für die es wahrscheinlich noch zu früh sein dürfte: Was sind eure „Umsehen“-Fundstücke?

Habt ihr seit der deutschlandweiten Bereitstellung der neuen Karten-Funktion bereits kuriose Motive ausgemacht, Kennzeichen und Mitmenschen ohne Verpixelungen gesehen oder interessante Spiegelungen gefunden? Wir freuen uns über eure Links und Geokoordinaten. Gerne in den Kommentaren oder per Mail an [email protected]

Update

Als einer der ersten ifun.de-Leser überhaupt hat Christof ein Foto in den Anfangstagen der Kamerafahrten gemacht. Inzwischen ist über die Umsehen-Funktion das Spiegelbild zu finden:



Fotos aus beiden Richtungen – Danke Christof

Auch Oberhausen hat einen Mittelfinger – Danke Dieter

Hilden hat einen Auffahrunfall – Danke Thomas