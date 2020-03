Mit Siri aber ohne HomeKit: Aufgepasst beim Zubehörkauf

Gestattet uns einen kurzen Hinweis, über eine Besonderheit des Zubehör-Marktes, die uns gerade selber fast ins Schlingern gebracht hätte: Geräte die als kompatibel zu Siri beworben werden, verstehen sich nicht zwingend auch auf Apples Smart-Home-Standard HomeKit.

Zwar wurden die Beschreibungen in Sachen Siri- und die HomeKit-Kompatibilität lange Zeit synonym verwendet, mittlerweile gilt die Gleichung jedoch nur noch in eine Richtung. HomeKit-Geräte sind grundsätzlich Siri-kompatibel. Geräte mit Siri-Kompatibilität, müssen sich jedoch nicht auf HomeKit verstehen.

Hier reichen oft schon Apps mit integrierten Kurzbefehlen oder Aktionen, die sich in der Kurzbefehle-App nutzen lassen, um neben Alexa und dem Google Assistent auch mit Siri werben zu können.

Aktuell hat uns der „Home Control“-Lichtschalter von Luminea irritiert, der mit dem Zusatz „für Siri, Alexa & Google Assistant“ um Käufer wirbt. Dieser bietet sich sowohl bei Amazon als auch bei Pearl, dem Grabbeltisch in Katalogform, für 15 Euro an und wäre damit ein erstaunlich billiges HomeKit-Gerät gewesen. Also, bitte im Hinterkopf behalten: Siri-kompatibel ≠ HomeKit-kompatibel.