Mit Öse: AirTag-Alternative noch mal zum Kampfpreis

Wird der Schlüssel mit dem Anhänger verloren, macht dieser kontinuierlich mit einem Bluetooth-Signal auf sich aufmerksam, das in der Nähe befindliche iPhones registrieren und sich gleichzeitig merken, an welchem Ort das entsprechende Signal empfangen wurde. Markiert ihr den Anhänger als verloren, wird diese Information dann vom „Wo ist?“-Netzwerk an euch durchgereicht.

Was den Verlust unterwegs angeht, unterscheiden sich beide Gerätelösungen hingegen nicht voneinander. Sowohl die AirTags als auch der Atuvos-Tracker setzen auf das sogenannte „Wo ist?“-Netzwerk Apples , dem so gut wie alle iPhone-Besitzer angehören.

Bei einem Listenpreis von 25,99 Euro lassen sich die Sachenfinder einzeln so für nur noch 15,59 Euro mitnehmen. Die günstigen Kunststoffanhänger unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht von Apples teuren AirTags.

