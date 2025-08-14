Mit neuer Siri: Apple arbeitet an Robotern und Heimgeräten

Apples Aktienkurs entwickelt sich wohl gerade auch in erster Linie deswegen gut, weil Tim Cook alles dafür tut, sich mit Donald Trump gut zu stellen und Maßnahmen wie Strafzölle zu umgehen. Der Erfolg des Unternehmens basiert allerdings auf Produkten, die inzwischen seit Jahren nahezu unverändert angeboten werden. Mit der Vision Pro hat sich Apple an einer neuen Produktkategorie versucht, die überteuerte Brille kommt allerdings einem Ladenhüter gleich. Mehr Erfolg verspricht sich Apple nun offenbar von Smarthome-Produkten und KI-Robotern.

Dem Magazin Bloomberg zufolge arbeitet Apple an mehreren Geräten aus diesem Bereich. Im Mittelpunkt der Pläne stehe ein Tischroboter, der allerdings frühestens 2027 erscheinen soll. Das Gerät soll auf einem beweglichen Arm montiert sein und dem Nutzer durch Dreh- und Schwenkbewegungen folgen können. Neben Medienwiedergabe und Organisation des Alltags sei auch die Teilnahme an Videokonferenzen vorgesehen, bei der das Display automatisch Personen im Raum im Blick behalten könnte.

Echo Show 10 von Amazon

Dieses Konzept ist nicht neu und erinnert an Geräte wie den Echo Show 10 von Amazon. Um sich hier von der Konkurrenz abzuheben, muss vor allem auch der Neustart von Siri gelingen. Apples Sprachassistentin soll dabei eine zentrale Rolle spielen: Die überarbeitete Version von Siri könnte Gespräche zwischen mehreren Personen aufgreifen und sich mit eigenen Beiträgen einbringen können.

Smart Speaker und Sicherheitskameras

Bereits im kommenden Jahr soll endlich die angeblich immer wieder verschobene einfachere Variante des von Apple geplanten Smart Speakers auf den Markt kommen. Dieses Modell soll ohne Roboterarm auskommen, aber ebenfalls für Sprachsteuerung, Videotelefonie und die Steuerung von Smart-Home-Geräten geeignet sein. Beide Geräte nutzen dem Bericht zufolge ein neues Betriebssystem, das von Apple unter dem Codenamen „Charismatic“ entwickelt wird und mehrere Benutzerprofile sowie eine widgetbasierte Oberfläche unterstützt.

Parallel arbeite Apple an einer Reihe von Heimüberwachungskameras, die Gesichter erkennen und Bewegungen erfassen können. Auch eine batteriebetriebene Variante mit monatelanger Laufzeit sei in Arbeit. Ziel sei es, ein eigenes Sicherheitssystem zu etablieren, das mit Angeboten der Amazon-Tochter Ring oder Google Nest konkurrieren kann. In diesem Zusammenhang habe Apple auch schon eine Videotürklingel getestet.

Alles wartet auf die neue Siri

Die meisten Punkte dieses Bloomberg-Berichts haben wir bereits über die vergangenen Monate und teils auch Jahre immer wieder gehört. Die Schwächen von Siri und Apples Home-Plattform spielen aus unserer Sicht eine entscheidende Rolle dabei, dass diese Bereiche nicht vorankommen. Dementsprechend darf man mit Spannung erwarten, ob und wie weit Apple mit der nun für 2026 angekündigten neuen Siri gegenüber der Konkurrenz aufschließt.