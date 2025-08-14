Sommeraktion von NordVPN: Amazon-Geschenkkarte inklusive

NordVPN hat seine Sommeraktion gestartet. Der VPN-Anbieter legt auf sein 2-Jahres-Sonderangebot noch Geschenkkarten für Amazon obendrauf. Zudem liegt bei der Aktion eine kostenlose Verlängerung um drei Monate mit im Paket.

Im Zusammenhang mit den auf der Webseite von NordVPN genannten Preisen müssen wir allerdings darauf hinweisen, dass hier jeweils noch die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent dazugerechnet werden muss.

Inklusive Steuern bezahlt man dann für die unter den Nutzern des Dienstes beliebteste Variante, das Basis-Abo von NordVPN, knapp 100 Euro für volle 27 Monate. Wenn man den zu diesem Paket angebotenen Amazon-Gutschein in Höhe von 10 Euro mit einrechnet, landet man bei einem Endpreis von etwa 3,30 Euro pro Monat.

Auch die umfangreicheren Abos von NordVPN sind im Preis reduziert. Für das um Malware- und Tracking-Schutz sowie einen Passwort-Manager erweiterte Plus-Abo bezahlt man im Rahmen der Aktion 4,74 Euro im Monat und erhält einen Amazon-Gutschein in Höhe von 20 Euro sowie drei Monate kostenlos dazu. Das zusätzlich 1 TB Cloud-Speicher umfassende Ultimativ-Paket kostet 7,72 Euro im Monat, hier gibt es zusätzliche drei kostenlose Monate und einen Amazon-Gutschein über 30 Euro dazu.

Keine Anonymität aber mehr Freiheiten

VPN-Dienste werden gerne damit beworben, ein anonymes Surfen im Internet zu ermöglichen. In der Praxis lässt sich dadurch in der Tat auch der aktuelle Standort verschleiern, sodass besuchte Server nicht direkt sehen, aus welcher Region oder Stadt man sich verbindet. Das bedeutet jedoch nicht, dass man völlig anonym unterwegs ist – eine Rückverfolgung ist auch mit VPN grundsätzlich möglich, wenn auch aufwendiger zu realisieren.

Viele Nutzer verwenden solche Dienste, um ihren Internetverkehr zusätzlich abzusichern oder Geoblockaden. NordVPN bietet dafür aktuell über 7.000 Server in mehr als 60 Ländern, die sich direkt über die Menüleisten-App des Anbieters auswählen lassen.