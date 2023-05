Mit macOS 14: Hörgeräte und Mac lassen sich verbinden

Ein neuer Guide zur Sprachsteuerung soll Einsteiger bei den ersten Einsätzen der Mac-Steuerung mit der eigenen Stimme an die Hand nehmen. Zudem wird Apple eine verbesserte Einstellung der Textgröße in System-Anwendungen anbieten.

Gute Nachrichten für Mac-Anwender mit bereits versorgter Schwerhörigkeit: Wer seinen Alltag mit Hörgeräten bestreitet, die bereits über eine Apple-Zertifikation verfügen und damit als so genanntes „Made for iPhone“-Hörgerät eingestuft sind, der wird seine Hörhilfen in Zukunft auch direkt mit dem Mac verbinden können.

Insert

You are going to send email to